Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hai cha con cứu người trên sông Gianh

Thứ Sáu, 14:05, 15/05/2026
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa tặng Bằng khen hai cha con ông Cao Hữu Tình, ở thôn Trường Long, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ) vì hành động dũng cảm cứu người trong vụ lật thuyền dân sinh trên sông Gianh xảy ra vào trưa mồng 3 Tết Bính Ngọ 2026.

UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) vừa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích dũng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Gianh xảy ra ngày 19/2/2026 (tức mồng 3 Tết Bính Ngọ) trên địa bàn xã.

Đại diện UBND xã đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trao Bằng khen tặng ông Cao Hữu Tình, trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh và em Cao Hoàng Ân Đức, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Lê Trực, con của ông Tình "vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Gianh".

Hai cha con ông Cao Hữu Tình nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, vào trưa 19/2, một gia đình gồm 7 người trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị di chuyển bằng thuyền nhỏ qua sông Gianh để đi chơi Tết thì không may gặp nạn, 7 người trên đò rơi xuống sông. Thời điểm này, ông Tình và con trai đi đò ngược sông Gianh từ xã Tân Gianh đến xã Tuyên Bình để thăm Tết nhà chị gái.

Khi đến gần cầu Minh Cầm, thuộc xã Tuyên Bình, chân vịt của đò ông bị quấn bao ni lông nên ông dừng lại gỡ. Lúc đó ông Tình phát hiện có đuối nước ở phía bên kia bờ sông nên lao đò đến cứu. Vụ chìm đò khiến 4 người tử vong, 3 người còn lại may mắn được cứu sống nhờ sự ứng cứu kịp thời, đầy quả cảm của 2 cha con ông Cao Hữu Tình.

Nỗi buồn bên dòng sông Gianh

VOV.VN - Mồng 3 Tết, ngôi làng nhỏ bên dòng sông Gianh ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) bàng hoàng khi nghe tin lật ghe chở một gia đình đang đi chơi Tết. Ngày Tết trở thành ngày đại tang của gia đình khi 4 người đều tử vong sau vụ lật đò.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Quảng Bình Thủ tướng Chính phủ sông Gianh chìm đò trên sông cứu người đuối nước tuyên dương tặng bằng khen
Khẩn trương hỗ trợ thân nhân người mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh

VOV.VN - Chiều 19/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền, người dân địa phương khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn vụ lật thuyền trên sông Gianh.

Vụ lật thuyền trên sông Gianh: 2 người chết, 2 người mất tích

VOV.VN - Như tin đã đưa, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây) xảy ra vụ lật thuyền chở 7 người trong 1 gia đình đi chơi Tết.

Lật thuyền trên sông Gianh ở Quảng Trị, nhiều người gặp nạn

VOV.VN - Một vụ lật thuyền vừa xảy ra trên sông Gianh đoạn qua địa bàn Minh Cầm, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) làm nhiều người gặp nạn.

