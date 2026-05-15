Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hai cha con cứu người trên sông Gianh

UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) vừa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích dũng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Gianh xảy ra ngày 19/2/2026 (tức mồng 3 Tết Bính Ngọ) trên địa bàn xã.

Đại diện UBND xã đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trao Bằng khen tặng ông Cao Hữu Tình, trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh và em Cao Hoàng Ân Đức, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Lê Trực, con của ông Tình "vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Gianh".

Hai cha con ông Cao Hữu Tình nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, vào trưa 19/2, một gia đình gồm 7 người trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị di chuyển bằng thuyền nhỏ qua sông Gianh để đi chơi Tết thì không may gặp nạn, 7 người trên đò rơi xuống sông. Thời điểm này, ông Tình và con trai đi đò ngược sông Gianh từ xã Tân Gianh đến xã Tuyên Bình để thăm Tết nhà chị gái.

Khi đến gần cầu Minh Cầm, thuộc xã Tuyên Bình, chân vịt của đò ông bị quấn bao ni lông nên ông dừng lại gỡ. Lúc đó ông Tình phát hiện có đuối nước ở phía bên kia bờ sông nên lao đò đến cứu. Vụ chìm đò khiến 4 người tử vong, 3 người còn lại may mắn được cứu sống nhờ sự ứng cứu kịp thời, đầy quả cảm của 2 cha con ông Cao Hữu Tình.