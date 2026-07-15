Thủ tướng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ ở Lạng Sơn

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng 15/7, Đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn.

