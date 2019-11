Thủ tướng đề nghị New Zealand tạo điều kiện cho thủy sản và trái cây Việt Nam

Sáng 04/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp song phương với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Hai nhà lãnh đạo nhất trí năm 2020 sẽ là dịp đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand và quan hệ ASEAN - New Zealand lên một tầm cao mới, hai bên cần tập trung xây dựng nội hàm cho các khuôn khổ quan hệ mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp song phương với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Thủ tướng New Zealand Ardern đánh giá cao tiến triển tích cực của quan hệ hai nước trong 45 năm qua. Hai bên nhất trí tiếp tục xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá xuất khẩu của mỗi nước nhằm tăng kim ngạch thương mại hai chiều.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai nước có tiềm năng hợp tác lớn trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, tài chính-ngân hàng, hải quan, giáo dục, kết nối, hợp tác biển, ứng phó với biến đổi khí hậu..., và đề nghị New Zealand chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật và thủ tục cho các sản phẩm thuỷ sản, chôm chôm, thanh long, xoài, bơ, bưởi, chanh, nhãn... vào thị trường nước bạn, phát triển chuỗi thực phẩm sạch.

Về các vấn đề đa phương và khu vực, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trong trong các khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Tiểu vùng Mê Công và các cơ chế khác; chia sẻ quan điểm nhấn mạnh cần đảm bảo hoà bình, an ninh, tự do và an ninh hàng hải, hàng không trên Biển Đông, giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hoà bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển 1982./.