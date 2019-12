Thủ tướng đề nghị toàn quân phải thường xuyên cảnh giác

Sáng nay 9/12 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và đại diện các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng nêu rõ, trong năm qua, vấn đề Biển Đông, lực lượng quân đội đã thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén trong nhận định, đánh giá tình hình diễn biến phức tạp trên biển; kịp thời báo cáo với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiều chủ trương, đối sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp; đấu tranh kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo, kết hợp đấu tranh trên các lĩnh vực với đấu tranh trên thực địa, góp phần bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trước những thời điểm phức tạp, nhạy cảm về an ninh nội địa, Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng khác, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu kích động, gây rối, biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch; tham gia giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; thường xuyên coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.



Về phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động sẽ lợi dụng để tăng cường chống phá. Tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp. Quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn quân phải thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là trên biển.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng phải chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ thế trận phòng thủ của các quân khu. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.



Toàn quân duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới; chú ý nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng; chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương, mở rộng hợp tác với Liên minh châu Âu; tiếp tục tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội Việt Nam.../.