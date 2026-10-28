Thủ tướng: Đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ dừng lại ở việc sản xuất hay đầu tư đơn thuần, mà cùng hợp tác nghiên cứu, phát triển và kiến tạo giá trị mới trong kỷ nguyên phát triển bản lề của đất nước.

Thủ tướng mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ “đầu tư tại Việt Nam”, mà “đầu tư cùng Việt Nam”

Hội tụ các cực tăng trưởng mới toàn cầu

Tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng các đại biểu, đồng thời cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động kết nối, trao đổi chính sách và chuyển giao công nghệ diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn, qua đó mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam nói chung và các cực tăng trưởng trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Trước bối cảnh toàn cầu chứng kiến cạnh tranh chiến lược gay gắt, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đi liền với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Thủ tướng khẳng định: việc nâng cao năng lực tự chủ gắn liền với tăng cường hợp tác quốc tế là đòi hỏi tất yếu.

“Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng nỗ lực đơn phương. Hợp tác không thể dừng ở tuyên bố, cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Những con số ấn tượng khẳng định vị thế đất nước

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao gắn liền với ổn định vĩ mô vững chắc: Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,01% (mức cao nhất kể từ năm 2011). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 987 tỷ USD (tăng hơn 30% so với cùng kỳ, ước vượt 1.100 tỷ USD cả năm 2026); tháng 10 ghi nhận xuất siêu trên 5,7 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) khởi sắc mạnh mẽ: Vốn đăng ký đạt 50,36 tỷ USD (tăng 76,4%), vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD (tăng 12,1%). Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) xếp thứ 43/139, trong đó Việt Nam dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Đáng chú ý, Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao từ tháng 7/2026.

Thủ tướng nêu rõ, giai đoạn 2026–2030 là thời kỳ bản lề để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm. Việt Nam đặt quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, kiên định đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.

Không chỉ “đầu tư tại Việt Nam” mà “đầu tư cùng Việt Nam”

Thủ tướng nêu thông điệp nhất quán: Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới.

Để cùng phát huy “tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ “đầu tư tại Việt Nam”, mà “đầu tư cùng Việt Nam”; không chỉ “sản xuất tại Việt Nam”, mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng đề xuất bốn nội dung cụ thể để trao đổi. Thứ nhất, thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo: Thúc đẩy liên kết giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nhằm đưa đất nước trở thành trung tâm R&D khu vực, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, vật liệu mới.

Thứ hai, đào tạo tài năng số và nhân lực công nghệ mũi nhọn: Đề nghị WEF và đối tác đồng hành cùng Việt Nam bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến.

Thứ ba, thí điểm các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox): Sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thử nghiệm các giải pháp tiên phong (AI, năng lượng mới) vào thực tiễn nhanh chóng và an toàn.

Thứ tư, huy động nguồn vốn trung và dài hạn: Phát huy vai trò của các Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng làm cầu nối thu hút dòng vốn toàn cầu phục vụ hạ tầng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026

Cam kết đồng hành và hành động thực chất

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo lập môi trường thông thoáng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp: “Đối với mỗi đề xuất khả thi, Chính phủ sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể; đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời”.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh bốn trụ cột của Diễn đàn năm nay gồm: siêu đô thị, công nghệ đột phá, mô hình hợp tác mới và vai trò của kinh tế tư nhân cần được hiện thực hóa bằng một chương trình hành động thống nhất, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Thủ tướng gửi thông điệp mạnh mẽ: Tương lai không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay công nghệ hiện đại nhất, mà thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung. Việt Nam luôn sẵn sàng đổi mới để tạo ra giá trị, sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.