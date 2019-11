Thủ tướng gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội

Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.



Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù ở đâu đó nói phụ nữ là phái yếu, nhưng theo Thủ tướng, phụ nữ Việt Nam đặc biệt là những người nhẫn nại, can đảm, giàu trí tuệ, đức hy sinh và rất mạnh mẽ, nhất là mỗi khi đối diện với khó khăn, nghịch cảnh thậm chí nhiều người trở thành tấm gương sáng cho nam giới học tập.

Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo và đại biểu Quốc hội nữ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các đồng chí nữ lãnh đạo và nữ đại biểu Quốc hội có mặt trong buổi gặp mặt đều là những người phụ nữ tài năng, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy với đất nước, đại diện xuất sắc của hơn một nửa dân số.

Thủ tướng từng tự hào phát biểu trước rất nhiều nam giới người Mỹ tại Quỹ Di sản Hoa Kỳ, một tổ chức học thuật có uy tín và ảnh hưởng đến chính trường Mỹ: “Từ 2000 năm trước, công cuộc đấu tranh vì quyền sinh tồn, quyền tự quyết và quyền mưu cầu hạnh phúc của dân tộc chúng tôi đã bắt đầu từ sự lãnh đạo của hai người phụ nữ”; và “mọi thế hệ người Việt chúng ta, dù ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, luôn tự hào gọi đó là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng”.

Nhấn mạnh tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, chúng ta không bao giờ quên công ơn to lớn của những bà mẹ Việt Nam Anh hùng với rất nhiều cống hiến, hy sinh mất mát to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc. Hàng nghìn, hàng vạn người mẹ, người chị đã cống hiến, hy sinh một cách thầm lặng cho đất nước này, cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Thủ tướng cho rằng, đúng như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Thủ tướng cho biết gần đây có gửi hai bức thư động viên hai cháu có nghị lực phi thường là cô bé Hoàng Oanh 13 tuổi, mẹ mất từ năm lên 6 tuổi, không có bố, bản thân lại mất một chân vì tai nạn giao thông, nhưng đã nỗ lực vượt khó, ý chí tự lập, vươn lên, là học sinh ngoan, giỏi liên tục nhiều năm.

Cô bé khác là Thủy Tiên, sinh viên 19 tuổi của trường Đại Ngoại Thương Hà Nội, mặc dù bị ung thư nhưng tâm thế vô cùng lạc quan và mạnh mẽ, là nguồn sức mạnh tinh thần, chính cô ấy là sự an ủi, động viên lớn của bố mẹ trong lúc khó khăn chứ không phải ngược lại...

Thủ tướng vui mừng cho biết, trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên chúng ta có nữ Chủ tịch Quốc hội và có 3 ủy viên Bộ Chính trị là nữ. Trong số gần 500 đại biểu Quốc hội, chúng ta có trên 27% đại biểu là nữ, một tỷ lệ khá cao so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhiều lãnh đạo địa phương hiện nay là nữ. Nhiều nữ doanh nhân, nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn đóng góp nhiều cho xã hội.

Thủ tướng đánh giá cao nhiều phụ nữ không chỉ hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, một lãnh đạo mà còn là vai trò của một người mẹ, người vợ ở nhà.



“Tôi biết nhiều nữ đại biểu Quốc hội, nữ lãnh đạo, ngoài những việc bận rộn thì vẫn dành thời gian để nấu cho gia đình những bữa cơm, chăm lo gia đình và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, xã hội…”, Thủ tướng chia sẻ.

Cũng theo Thủ tướng, trên nghị trường, vai trò và đóng góp của các nữ Đại biểu Quốc hội cũng rất sôi nổi và quan trọng. Những nhận xét, chất vấn, phản biện, tranh luận của các nữ đại biểu rất sâu sắc, thẳng thắn, luôn hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho cử tri, cho nhân dân và đất nước. Rất nhiều sáng kiến của nữ đại biểu nêu trên diễn đàn Quốc hội được Chính phủ, Thủ tướng tiếp thu và thể chế hóa thành những quy định và chính sách.

Thủ tướng cho biết, hơn 1/2 dân số Việt Nam là nữ, tương đương với 1/2 lực lượng lao động của cả nước. Vì vậy, việc phát huy vai trò phụ nữ có ý nghĩa rất quyết định đối với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các cộng đồng, giữa các vùng miền và địa phương cũng như tầm nhìn về một nước Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng vào năm 2045.

Thủ tướng chụp ảnh chung cùng các đại biểu tại cuộc gặp.

Thủ tướng khẳng định lại quan điểm: Chúng ta phát triển bao trùm để không một người dân nào, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cho biết sẽ sớm ban hành Chỉ thị về việc về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gia đình khó khăn, làm những công việc có tính chất thương mại (ví dụ phục vụ quán ăn, bốc vác, làm thuê…). Quyết tâm của Chính Phủ là không để một đứa trẻ nào phải lang thang kiếm sống để rồi bị lạm dụng, bị xâm hại… Chính Phủ sẽ hành động kiên trì và quyết liệt, phối hợp cùng các Bộ, Ngành về địa phương dể hiện thực hóa mục tiêu và quyết tâm này.

“Chúng tôi rất mong các đồng chí luôn đồng hành, ủng hộ Chính phủ thực hiện các chiến lược, giải pháp, biện pháp cụ thể phát triển đất nước, đặc biệt đóng vai trò tích cực hơn trong việc thực hiện có hiệu quả các luật như Luật chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em và pháp luật liên quan khác. Phát huy hơn nữa vai trò đề xuất chính sách, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về các lĩnh vực then chốt như y tế, giáo dục, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm quyền cho phụ nữ, trẻ em. Đề xuất xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm xã hội quan tâm, nhất là các vấn đề các nữ đại biểu có sự thấu hiểu hơn và quan tâm đặc biệt như an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã đọc tặng các nữ đại biểu Quốc hội và nữ lãnh đạo 2 câu thơ của Maxim Gorki: “Đời vắng mẹ hiền, không phụ nữ/ Anh hùng thi sỹ hỏi còn đâu”.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, các đại biểu nữ cho biết, việc Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt đến các nữ đại biểu Quốc hội là nguồn động viên to lớn, tiếp sức cho các nữ đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các đại biểu nữ cũng đánh giá cao Chính phủ và thành viên Chính phủ đã rất lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến của từng đại biểu Quốc hội, trong đó có các đại biểu nữ. Các đại biểu nữ luôn đồng hành, chia sẻ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Các nữ Đại biểu đánh giá cao Chính phủ đã trình Quốc hội Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đề án đã vừa được Quốc hội thông qua. Đây là đề án tổng thể đầu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nên các đại biểu tin tưởng, đề án nhận được sự ủng hộ của nhân dân và sớm đi vào cuộc sống, giúp đồng bào làm giàu ngay trên vùng đất của mình, góp phần giảm khoảng cách thu nhập và phát triển giữa vùng đồng bằng và miền núi.

Các đại biểu kiến nghị Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quan tâm tăng tỷ lệ nữ Bộ trưởng và Thứ trưởng trong bộ máy Chính phủ; quan tâm chặt chẽ công tác nhân sự trong đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới./.