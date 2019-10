Thủ tướng kết thúc chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản

Ngày 23/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito.



Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako trong lễ đăng quang tại Hoàng cung Nhật Bản - Ảnh: Kyodo

Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Naruhito thể hiện Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số hai, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam và cùng là thành viên của Hiệp định CPTPP.

Cùng với các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao của hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự các nghi lễ trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản. Nhà Vua đã phát biểu, tuyên bố việc đăng quang và tuyên thệ sẽ hành động theo đúng Hiến pháp, hoàn thành trọng trách là biểu tượng của đất nước và sự đoàn kết toàn dân của Nhật Bản. Nhà Vua bày tỏ mong muốn Nhật Bản, với trí tuệ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhân dân Nhật Bản, sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào tình hữu nghị và hòa bình của cộng đồng quốc tế, cũng như lợi ích và sự thịnh vượng của nhân loại.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự tiệc chiêu đãi các khách mời là các nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Nhà vua Nhật Bản Naruhito tại tiệc chiêu đãi tại Hoàng cung. Ảnh: VGP

Nhân dịp này, gặp Nhà vua Naruhito, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nồng nhiệt chúc mừng và tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Nhà Vua và Hoàng Hậu, Nhật Bản sẽ bước vào thời kỳ mới “Lệnh Hòa” phát triển thịnh vượng. Thủ tướng cũng chia sẻ và bày tỏ cảm thông sâu sắc với người dân Nhật Bản về những thiệt hại nặng nề do cơn bão Hagibis gây ra; mong muốn “Nhà Vua quan tâm, ủng hộ để quan hệ Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới”.



Trong thời gian ngắn tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp xúc song phương: gặp Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev, Tổng thống Cộng hòa Albania Ilir Meta; tiếp ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, địa phương có quan hệ mật thiết với Việt Nam; tiếp ông Naotoshi Okada, Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Nikkei; tiếp ông Masayoshi Son, Tổng Giám đốc Tập đoàn Softbank.



Gặp lãnh đạo các nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về những biện pháp đưa quan hệ Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Czech, Bulgaria và Albania vào năm 2020.

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân ba nước đã dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng phát triển ngày nay, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nhiều cán bộ, kỹ thuật cho Việt Nam, coi đây là tài sản quý để Việt Nam cùng các nước phát triển quan hệ trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Lãnh đạo cả ba nước đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam, nhất trí cần phát huy sự tin cậy và tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước để tăng cường quan hệ song phương. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, khu vực, nhất là khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông, ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.



Tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Chủ tịch Nikkei, Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư tài chính Softbank, Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản với Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Kanagawa đưa các “Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa” và “Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội” trở thành những sự kiện giao lưu văn hóa có quy mô hàng đầu được tổ chức thường niên tại hai nước; đề nghị tỉnh thúc đẩy giao lưu địa phương, hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa; mở rộng tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Nikkei, tạp chí kinh tế hàng đầu châu Á, thường xuyên, nhanh chóng mang tới cho bạn đọc Nhật Bản thông tin cập nhật về tình hình kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó tích cực góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng mong muốn Softbank mở rộng quy mô đầu tư hơn nữa, tạo dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam bằng những dự án quy mô đặc biệt lớn, phù hợp với tầm vóc tập đoàn kinh tế lớn nhất Nhật Bản



Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito thể hiện Việt Nam mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nhà Vua mới và Hoàng gia Nhật Bản; tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản, vì hòa bình, phồn vinh, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới./.