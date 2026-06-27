Thủ tướng: Không để phát sinh thủ tục mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Sáng nay (27/6), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chuyên đề pháp luật.

Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt hoàn thiện thể chế, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chuyên đề pháp luật.

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo, yêu cầu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật và dự thảo nghị quyết theo hướng cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đối với dự án Luật Hải quan, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để tái thiết kế quy trình quản lý hải quan, ứng dụng đồng bộ khoa học công nghệ và hệ thống thông tin hiện đại, hiệu quả, phù hợp với mô hình tinh gọn bộ máy. Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm giảm chi phí thời gian và chi phí tuân thủ cho cộng đồng doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cải cách thủ tục, quy trình hải quan, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện dựa trên phân loại mức độ rủi ro.

Đối với dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị chuyển dịch tư duy thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) gắn liền với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Luật cần quy định những nguyên tắc và giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết theo từng lĩnh vực cụ thể để kịp thời đón đầu các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an bổ sung hợp lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định rõ ràng về quy trình, thủ tục.

Đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát tổng thể, nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; tăng cường đấu tranh phòng chống rửa tiền; quy định về hạn mức tín dụng, tỷ lệ bảo đảm an toàn.

"Đặt mục tiêu là đảm bảo an toàn hệ thống và kiểm soát rủi ro trong hoạt động. Nhưng đồng thời cũng không được cứng nhắc quá. Các quy định liên quan đến hạn mức tín dụng, điều hành việc cung ứng tín dụng, cũng như các tỷ lệ đảm bảo an toàn, nhất là tỷ lệ cho vay sử dụng vốn ngắn hạn, cho vay trung, dài hạn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngân hàng Nhà nước phải có những quy định khung, còn lại giao Chính phủ quy định chi tiết trong từng thời kỳ. Nếu trong tình hình phải kiểm soát chặt chẽ các cân đối vĩ mô thì áp dụng những biện pháp mạnh. Trong những trường hợp cần thiết thì phải có điều hành linh hoạt hơn.

Thủ tướng cũng đề nghị phát triển các công cụ trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; kiểm soát minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hoạt động lành mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp

Đối với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính và đầu tư kinh doanh, "tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật".

Với Luật Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và về sửa đổi, bổ sung một số luật về chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ để không tạo thêm gánh nặng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với điều ước quốc tế.

Đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản cần thể chế hóa mô hình liên kết hình thành tổ hợp tập đoàn xuất bản truyền thông, ứng dụng AI trong hoạt động xuất bản, đồng thời tuân thủ nguyên tắc trung lập của hệ thống thuế, không đưa vào các quy định ưu đãi gây tác động tiêu cực đến ngân sách.

Về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần khắc phục các lỗ hổng quản lý; đánh giá việc phân cấp, phân quyền cho địa phương thực hiện quản lý nhà nước về đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài.

Thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và kiểm tra giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thường xuyên của các bộ, ngành trung ương.

Thí điểm chấm KPI công tác xây dựng pháp luật từ Quý III/2026

Theo Thủ tướng, cần phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời tập trung nguồn lực, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật và kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chất lượng, tiến độ và không để tình trạng phối hợp kéo dài hoặc chờ thống nhất giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ văn bản.

Tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực và bảo đảm phù hợp với điều kiện, năng lực của địa phương. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn".

Thủ tướng lưu ý, rà soát không đưa quy định về ưu đãi thuế, các nội dung mang tính chất định lượng, quá cụ thể vào luật, gây khó khăn cho thực thi pháp luật sau này. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật từ Quý III/2026, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì. Tăng cường công tác truyền thông, chủ động hơn nữa việc tổ chức truyền thông để nhân dân hiểu, dễ dàng thực hiện, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu hết sức quan tâm đến lực lượng cán bộ pháp chế; chủ động áp dụng các chính sách đặc thù theo quy định để thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng của các dự án luật.

Toàn cảnh phiên họp.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Tư pháp, các bộ ngành tiếp tục tập trung rà soát hệ thống pháp luật, nhất là những vấn đề cấp bách nổi lên để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; cũng như chú ý rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới vận hành tổ chức, bộ máy theo mô hình mới.

Đối với việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp rà soát, bảo đảm luật chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ và quán triệt nguyên tắc: Hạn chế việc ban hành quá nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; mỗi chủ thể chỉ ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Việc hoàn thành phải ngay trong tháng 6/2026.