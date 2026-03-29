Thủ tướng kiểm tra tiến độ xây sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra nhà ga hành khách sân bay Long Thành; kiểm tra tiến độ các công trình thiết yếu trong cảng hàng không Long Thành; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại công trường.

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tổng thể tiến độ dự án, bổ sung nhân lực, thiết bị, mũi thi công, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" hoàn thành tiến độ dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại sân bay Long Thành

Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị trên công trường dự án và Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, ACV đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thành dự thảo xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trên cơ sở mô hình đã được đơn vị tư vấn quốc tế xây dựng ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi và kết hợp với việc cập nhật các định hướng mục tiêu trong quản lý, khai thác cảng hàng không theo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm và chỉ đạo của Chính phủ, ACV sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn, trên cơ sở dữ liệu và tình hình thực tế của hoạt động khai thác để tiếp tục đánh giá các nội dung về hiệu quả dự án.

ACV đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn tư vấn lập và tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

ACV đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác tại cảng hàng không Quốc tế Long Thành, trong đó lưu ý xây dựng các cơ chế về giá, phí, lệ phí... Bảo đảm khả năng cạnh tranh với các cảng hàng không quốc tế trong khu vực.

Đại diện ACV báo cáo tiến độ với Thủ tướng Phạm Minh Chính

Về tình hình triển khai dự án thành phần 3, ngay sau Tết Nguyên đán 2026, ACV đã tiếp tục làm việc với tất cả các nhà thầu thi công để triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đến nay, toàn bộ các gói thầu thi công đã huy động đầy đủ cán bộ lãnh đạo, số lượng cán bộ kỹ thuật cần thiết của Ban quản lý dự án cũng như các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát để tiến hành triển khai thi công tại công trường. Hiện ACV đang tiến hành thương thảo với toàn bộ các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn các gói thầu trên công trường để rà soát, xây dựng lại tiến độ thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế trên tinh thần khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác sớm nhất có thể, bảo đảm hoàn thành công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9/2026 để tổ chức khai thác thương mại trong quý IV năm 2026.

Đại diện Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam cũng nêu khó khăn trong công tác huy động nguồn lực khi tổng số nhân lực huy động trên công trường mới đạt khoảng 8.950 người, trong khi nhu cầu để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch là khoảng 14.000 người.

Quá trình thi công phát sinh các điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh tăng, giảm khối lượng, hiện ACV đã tổ chức làm việc với các nhà thầu để làm rõ chi tiết từng nội dung, từng hồ sơ để cùng tháo gỡ vướng mắc và thống nhất quy trình, thời gian xử lý cho từng nội dung để làm cơ sở kịp hoàn thiện các tồn tại về hồ sơ thủ tục pháp lý dự án.

Từ sau ngày 26/01/2026, công tác thanh toán các gói thầu đều tạm dừng để chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Việc dừng thanh toán ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, ACV đang báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền cung cấp thêm thông tin, hướng dẫn ACV để có thể tiếp tục thực hiện thanh toán theo quy định của hợp đồng, tránh rủi ro pháp lý khi dự án đang trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng chiến tranh ở Trung đông, giá nhiên liệu (xăng, dầu) tăng cao và diễn biến khó lường tình hình thế giới không chỉ làm gia tăng chi phí thi công mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.

Đại diện tỉnh Đồng Nai nêu nhiệm vụ trọng tâm trong kết nối hạ tầng sân bay Long Thành đảm bảo khi đưa sân bay vào khai thác. Theo đó, tuyến Biên Hoà-Vũng Tàu đưa vào khai thác vào tháng 4/2026; Tuyến đường Vành đai 3 cơ bản hoàn thành và Tuyến đường Vành đai 4 dự kiến khởi công trong tháng 4/2026.

Đánh giá kết quả hàng quý, quyết tâm hoàn thành dự án

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự nỗ lực của các nhà thầu, các cơ quan có liên quan đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua 6/2015, Thủ tướng cho rằng trong hơn 2 năm thi công đã bay chuyến bay thương mại đầu tiên trong điều kiện khó khăn về nguyên vật liệu và những vấn đề pháp lý... là sự nỗ lực rất lớn.

Thủ tướng yêu đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình giao thông kết nối đến cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Nhấn mạnh tính hiệu quả, Thủ tướng đề nghị phải khai thác tối ưu hiệu quả của sân bay; cùng với đó hoan nghênh việc hoàn thiện Trung tâm điều hành bay; đường cất hạ cánh và sân đỗ; nhà ga hành khách...

Cùng với đề nghị rà soát liên quan đến nguyên vật liệu, xăng dầu, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành có liên quan các dự án thành phần tiếp tục triển khai thi công dự án thành phần 3 cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Liên quan đến giao thông kết nối đến cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Thủ tướng đề nghị tuyến cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu hoàn thành 6/2026; tuyến Bến Lức- Long Thành hoàn thành 9/2026; đồng thời tiếp tục hoàn thành các tuyến Tân Vạn- Nhơn Trạch; TP Hồ Chí Minh - Long Thành; TP Hồ Chí Minh- Long Thành - Dầu Giây; mở rộng triển khai đường 25C; Vành Đai 4 TP Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt Suối Tiên-Tân Sơn Nhất- Long Thành; Tân Sơn Nhất- Long Thành.

Thủ tướng đề nghị thành lập tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng để rà soát lại các hạng mục công trình, nếu tham ô tham nhũng phải xử lý nghiêm minh và thanh toán đối với các gói thầu.

Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thủ tướng đề nghị đánh giá kết quả hàng quý, quyết tâm hoàn thành dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành.