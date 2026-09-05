Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung
VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 4/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.
Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 276-QĐNS/TW ngày 31/7/2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.