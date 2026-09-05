Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Bộ Công an)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 276-QĐNS/TW ngày 31/7/2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.