Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay (11/7), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ tuyên dương, khen thưởng Đoàn công tác Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia hỗ trợ động đất tại Venezuela, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

