Thủ tướng Lê Minh Hưng: Lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay (2/7), dự Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 01 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

