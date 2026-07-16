Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng

Tóm tắt

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng nay (16/7), Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Thủ tướng khẳng định: Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các thương, bệnh binh chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc củng cố niềm tin cho cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước.

