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VOV.VN - Chiều nay (23/6), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_thu_tuong_thao_go_diem_nghen_co_che_thuc_day_phat_trien_cong_nghe_chien_luoc.m3u8
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Từ khóa
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược
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2026-06/tiktok_thu_tuong_thao_go_diem_nghen_co_che_thuc_day_phat_trien_cong_nghe_chien_luoc.m3u8
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