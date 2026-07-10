Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia không phải cơ học "cộng việc"

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức.

