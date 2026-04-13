Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico dự diễn đàn doanh nghiệp

Với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư song phương", diễn đàn có sự tham dự của 400 doanh nghiệp 2 nước tập trung vào các lĩnh vực như: công nghệ thực phẩm & đồ uống, ICT, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, viễn thông, xây dựng, cơ khí, tài chính, công nghiệp quốc phòng, y tế, dược phẩm, an ninh mạng, bảo hiểm xuất khẩu, dịch vụ pháp lý...

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng hợp tác lâu đời và mục tiêu cốt lõi của chuyến thăm lần này là đạt được các thỏa thuận cụ thể nhằm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Thủ tướng Slovakia bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc đối với thể chế, nỗ lực của nhân dân Việt Nam và đánh giá cao tốc độ phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Thủ tướng Slovakia cũng bày tỏ sự quan tâm đến tiến trình Đại hội XIV của Việt Nam, coi đây là định hướng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, Thủ tướng Slovakia bày tỏ sự lo ngại về các cuộc khủng hoảng, đặc biệt là tại Trung Đông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu mỏ và ổn định kinh tế; chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro không ổn định. Vì vậy, Thủ tướng Robert Fico cho rằng, việc 2 nước thắt chặt quan hệ và theo đuổi các mục tiêu ưu tiên chung là vô cùng cần thiết.

Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh, Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Slovakia tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, để cải thiện cán cân thương mại, Slovakia mong muốn tăng cường xuất khẩu và triển khai các dự án cụ thể tại Việt Nam. Các lĩnh vực trọng tâm mà Slovakia mong muốn thúc đẩy hợp tác bao gồm: Quốc phòng, cơ khí, an ninh mạng, công nghiệp ô tô và y tế. Về năng lượng hạt nhân, Thủ tướng Robert Fico cho rằng đây là thế mạnh của Slovakia và Slovakia quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng như đào tạo nguồn nhân lực trong ngành này.

Thủ tướng Robert Fico cũng cho biết, Slovakia sở hữu nền công nghiệp lâu đời, có năng lực sản xuất và đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực môi trường. Slovakia đánh giá cao tay nghề của lao động Việt Nam và hoan nghênh lực lượng này sang làm việc, cam kết tạo điều kiện như người dân địa phương.

Hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam (như FPT) đầu tư tại Slovakia, Thủ tướng Slovakia cam kết hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư. Đề nghị thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước và tìm giải pháp đơn giản hóa thủ tục visa để thúc đẩy giao lưu du lịch.

"Cần phải tìm ra những lĩnh vực, chỉ ra lĩnh vực nào mà công ty Slovakia có thể đạt được thành công ở Việt Nam. Vì thế cho nên tôi yêu cầu các doanh nghiệp cần phải tăng cường giao lưu hơn nữa bởi vì Việt Nam và các công ty của Slovakia có nhiều cơ hội hơn hoạt động đầu tư một cách thành công. Tin tưởng các doanh nghiệp Cộng hòa Slovakia và Việt Nam trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, các bên cùng có lợi đến để xây dựng, phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác lâu dài và sẽ có lợi cho cả hai bên", Thủ tướng Robert Fico nói.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng nhân dịp chuyến thăm Việt Nam lần này, 2 Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác chiến lược; qua đó đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á có quan hệ Đối tác chiến lược với Slovakia; chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước nhằm tạo xung lực mạnh mẽ và mở ra một không gian chiến lược mới để hai nước cùng nhau bước vào giai đoạn phát triển mới cao hơn, tầm vóc hơn, sâu rộng hơn.

Nhấn mạnh những kết quả hợp tác tốt đẹp 2 nước, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận dư địa hợp tác song phương còn lớn, hình thành chuỗi giá trị chung của toàn cầu, trách nhiệm của doanh nghiệp phải thúc đẩy mạnh mẽ. Với vị trí là trung tâm công nghiệp của khu vực Trung và Đông Âu, Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU.

Ngược lại, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, là cầu nối để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN. Đặc biệt, Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã mở ra không gian hợp tác rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng, tăng cường hợp tác, cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nêu khái quát về kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Việt Nam tiếp tục nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế, rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đến để đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước; xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu...

Trên chặng đường phát triển sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài và bền vững; đồng thời bày tỏ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó có cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Slovakia.

"Chính phủ hai nước đều đồng thuận và thống nhất rất cao sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Đặc biệt là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Slovakia có thế mạnh như: công nghiệp ô tô, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, và đồng thời đẩy mạnh liên kết với hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam. Thứ hai là hợp tác về phát triển năng lượng và chuyển đổi xanh. Đẩy mạnh hợp tác trong năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Thứ ba là hợp tác về logistics và kết nối chuỗi cung ứng để tận dụng hiệu quả hơn nữa Hiệp định EVFTA và mở rộng chuỗi cung ứng, thúc đẩy kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường EU thông qua Slovakia và hàng hóa Slovakia vào ASEAN", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng 2 nước và các đại biểu cấp cao, doanh nghiệp 2 nước đã trao 7 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp. Các thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư cụ thể cho doanh nghiệp hai bên tại mỗi thị trường.

Sau phiên khai mạc, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia diễn ra các phiên xúc tiến thương mại và đầu tư, thảo luận chuyên sâu về môi trường kinh doanh tại Slovakia và Việt Nam; cập nhật về chính sách, cơ hội đầu tư, cũng như định hướng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng. Bên cạnh đó, phiên kết nối giao thương trực tiếp được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm đối tác phù hợp, góp phần thúc đẩy hiện thực hóa các cơ hội hợp tác đã được xác lập tại Diễn đàn.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia 2026 không chỉ là nền tảng quan trọng để tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố quan hệ đối tác kinh tế giữa hai quốc gia theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn mới.