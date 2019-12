Thủ tướng mong muốn Việt Nam tiếp tục là cường quốc về dệt may

Theo Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam, ông Vũ Đức Giang, ngành dệt may Việt Nam có lịch sử phát triển trên 120 năm, còn Hiệp hội dệt may Việt Nam có lịch sử phát triển 20 năm. Đến nay, Hiệp hội có gần 490 hội viên chính thức, khoảng 500 hội viên liên kết.

Hiệp hội đang làm tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với nhau, tham vấn chính sách với Chính phủ, tham gia các đoàn đàm phán hiệp định thương mại tự do của Chính phủ, qua đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, mở rộng thị trường. Trong kim ngạch xuất khẩu năm nay ước đạt 39 tỷ USD, Hiệp hội tính toán, xuất siêu khoảng 16,6 tỷ USD.

Thủ tướng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho biết rất quan tâm đến sự phát triển của ngành dệt may, đang có 7.000 doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước. Đặc biệt, ngành giải quyết tới 3 triệu việc làm, không chỉ khu vực thành phố mà cả vùng khó khăn, góp phần giảm lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Với 39 tỷ USD xuất khẩu năm nay, ngành đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 500 tỷ USD của cả nước.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Hiệp hội dệt may Việt Nam đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, là cầu nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp, tích cực và chủ động tham vấn chính sách, nhất là trong đàm phán các Hiệp định thương mại tự do.

Cho rằng, ngành chưa thoát khỏi phụ thuộc về nguyên liệu từ bên ngoài, chủ yếu vẫn là gia công nên sản phẩm có giá trị gia tăng thấp, Thủ tướng đặt bài toán cho ngành phải chuyển sang mô hình sản xuất tạo giá trị gia tăng cao hơn cho sản phẩm. Thủ tướng cũng chỉ ra, hiện cơ cấu sản phẩm xuất khẩu còn lệch hẳn về sản phẩm may mặc, chiếm 78% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, trong khi đó sợi chỉ chiếm hơn 8%, vải gần 3%, phụ kiện may dưới 10%...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Nêu một số vấn đề cần khắc phục đó, Thủ tướng đề nghị ngành dệt may: "Nhân công giá rẻ vốn là lợi thế cạnh tranh lâu nay của nhiều ngành, trong đó có ngành dệt may, đang mất dần lợi thế. Theo mô hình đàn sếu bay, lợi thế cạnh tranh này sẽ chuyển sang các nước kém phát triển hơn. Vậy ngành dệt may trong những năm tới cần phải làm gì để tự nâng mình lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị kinh tế để tiếp tục đứng vị trí cường quốc dệt may của thế giới.

Hiện chúng ta tự hào đứng thứ 3 thế giới về dệt may, dù chưa được 100 triệu dân, đây là cố gắng lớn lao. Nhưng câu hỏi lớn là trong thời gian tới, chúng ta giữ được tốp đầu thế giới về dệt may hay không? Đây là câu hỏi rất lớn mà 7.000 doanh nghiệp phải suy nghĩ trả lời".

Thủ tướng mong muốn nước ta tiếp tục là cường quốc, nhóm đầu trong ngành dệt may thế giới. Thủ tướng cũng lưu ý, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp của ngành bộc lộ những bất cập và đề nghị ngành quan tâm đến vấn đề này, trong đó có phát triển Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành cần tận dụng các lợi thế, thời cơ, nhận diện các nguy cơ. Đặc biệt, ngành cần tạo dựng thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm trong khu vực và thế giới, mang lại lợi ích lâu dài. Cụ thể, đến năm 2030 có ít nhất 30 thương hiệu của ngành đóng góp trong thương hiệu dệt may thế giới; đồng thời phấn đấu xuất khẩu đạt kim ngạch 110 tỷ USD. Dệt may phải thuộc tốp đầu của thế giới về sản lượng, chất lượng, doanh số và lao động.

Muốn thực hiện điều đó, Thủ tướng cho rằng, ngành cần có tinh thần tự cường trong phát triển, hướng đến sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Cùng với đó là cần tận dụng các thỏa thuận trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, mới nhất là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhấn mạnh Chính phủ luôn lắng nghe, tạo điều kiện cho ngành dệt may phát triển, Thủ tướng tin tưởng với truyền thống quý báu 120 năm, nhất là từ hơn 30 năm đổi mới, ngành sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới./.