Thủ tướng: Nghiên cứu nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công

Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu đại diện người có công tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra sáng 6/7, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi đến các đại biểu người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tỉnh Nam Định và trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn.

Toàn cảnh tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Trong không khí thân tình, đầm ấm, Thủ tướng vui mừng và xúc động được gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, chính trị, quân sự, trong đó có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cố Tổng Bí thư Trường Chinh…

Hiện nay, tỉnh Nam Định có trên 36.000 liệt sỹ, trên 41.000 thương binh và bệnh binh, gần 3.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 10.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi đến các đại biểu người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tỉnh Nam Định và trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng xúc động chia sẻ, đất nước ta đã phải trải qua những cuộc chiến tranh cam go, khốc liệt để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Trong những năm tháng gian khổ ấy, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, lớp lớp thanh niên xung phong ra chiến trường, để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ nơi hậu phương. Nhiều người đã mãi mãi không trở về, máu thịt các anh, các chị đã hòa quện vào sông núi. Có người được may mắn trở về nhà nhưng đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường hoặc bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Có không ít những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng phải chịu rất nhiều thiệt thòi, mang trong người di chứng nặng nề của chiến tranh mà không có gì bù đắp được.

Thủ tướng vui mừng và xúc động được gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Ngày hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc bởi sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước, của hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến trí tuệ, công sức, máu xương, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo và có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện về vật chất và tinh thần. Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội” v.v. ngày càng phát triển, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm, ý thức xã hội cao.

Thủ tướng cho biết, việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư; công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực, có hiệu quả, làm ấm lòng hương hồn các anh hùng đã khuất và góp phần giảm bớt nỗi đau cho những người ở lại.

Thủ tướng chia sẻ, trong cuộc sống hiện nay nhiều bác, anh chị đã nỗ lực vượt qua đau thương, mất mát, chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu đi đầu trong công tác, lao động, học tập; năng động, sáng tạo, làm giàu cho gia đình và xã hội, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, gia đình chính sách còn gặp khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, có những cựu chiến binh, thương binh nặng đã nêu gương sáng trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đây thực sự là những tấm gương sáng về nghị lực, niềm tin, như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn “thương binh tàn nhưng không phế”, đồng thời truyền cảm hứng, tạo động lực, khích lệ phong trào tri ân để xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hàng vạn người con ưu tú Nam Định đã hăng hái lên đường tòng quân cứu nước; hàng chục ngàn người tham gia dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong phục vụ ở khắp các chiến trường, cùng quân và dân cả nước viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc. Mặc dù Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao nhất, nhưng đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần không có người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi.

Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi phù hợp; tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; góp phần bù đắp những thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu đại diện người có công tỉnh Nam Định. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Thủ tướng mong những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Nam Định nói chung, 40 đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, mãi là những tấm gương sáng, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giữ gìn đất nước... Các chiến sĩ thật xứng đáng với Tổ quốc và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế”. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn. Chúc các đại biểu người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tỉnh Nam Định cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!”- Thủ tướng nói.