Sáng 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản thăm Việt Nam vào thời điểm đầu năm mới, có ý nghĩa quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.



Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; đánh giá kinh tế Việt Nam đang phát triển tốt đẹp. Ông cam kết nỗ lực hết sức mình đóng góp vào việc phát triển quan hệ ngoại giao hai nước. Với các vai trò quan trọng của Việt Nam là Chủ tịch ASSEAN, Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Bộ trưởng cho biết ông đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản, bày tỏ ủng hộ Nhật Bản phát huy mạnh mẽ vai trò, tiếng nói ở khu vực. Thủ tướng cũng cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản luôn nỗ lực quan tâm, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Việt Nam luôn nỗ lực, trách nhiệm để thực hiện hiệu quả các cam kết cấp cao. Thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của cá nhân Bộ trưởng Motegi Toshimitsu, Đại sứ Umeda Kunio trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Để quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu thực chất, Thủ tướng đề nghị: hai nước tăng cường củng cố tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm cấp cao. Việt Nam mong Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Nhật Bản hợp tác thúc đẩy tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo.. ; tạo điều kiện thuận lợi để nông, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Đánh giá cao quan hệ giữa các địa phương hai nước thời gian qua, nhất là các Thống đốc Nhật Bản thường xuyên thăm Việt Nam, Thủ tướng mong Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải cách hành chính, Chính phủ điện tử, đào tạo cán bộ cấp chiến lược. Những kinh nghiệm cải cách của Nhật Bản là quý báu với Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao Nhật Bản và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, đánh giá cao quan điểm của Nhật Bản và mong muốn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trên Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định, Nhật Bản cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ, ủng hộ Việt Nam thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong hợp tác hai nước, Bộ trưởng đánh giá cao và cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn để thúc đẩy các vấn đề hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực như ODA, các dự mà Nhật Bản đang triển khai tại Việt Nam. Nhật Bản đang thúc đẩy để tăng cường tiếp nhận nhiều thực tập sinh Việt Nam.

Nhật Bản tin tưởng với sự nỗ lực của Việt Nam, Hiệp định RCEP sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ thời gian tới, đồng thời tin tưởng Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ được triển khai mạnh mẽ, nhất là đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam. Nhật Bản hoan nghênh và sẽ nỗ lực tìm giải pháp để thúc đẩy hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu thị trường Nhật Bản; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng khẳng định, hai nước có đồng quan điểm về vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề khác trong khu vực, trong đó Nhật Bản luôn ủng hộ quan điểm giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua các biện pháp hoà bình. Trong vấn đề này, cần coi trọng vai trò của ASEAN cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế. Để thúc đẩy hợp tác Nhật Bản và các nước Mê Công, Nhật Bản quyết định viện trợ, hợp tác để phòng, chống rác thải nhựa trong khu vực.

Đánh giá cao Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản về các vấn đề nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí quan điểm cần đa dạng hơn nữa trong hợp tác hai nước, thúc đẩy ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nỗ lực hợp tác chặt chẽ giữa hai nước cũng như với các nước khác để bảo đảm hoà bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng đón tiếp các đoàn doanh nghiệp quy mô lớn Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh./.