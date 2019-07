Thủ tướng: Nuôi dưỡng những nhà đầu tư nhỏ lớn lên đáng quý hơn nhiều

Chiều nay, tại Thành phố Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, một sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1/7/1989 -1/7/2019). Hội nghị năm nay có chủ đề: "Quảng Ngãi - Đồng hành cùng doanh nghiệp". Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng lưu ý Quảng Ngãi cần nhất quán quan điểm về thu hút nhà đầu tư là không “tham lớn khinh nhỏ”. Cùng với thu hút được những nhà đầu tư lớn là rất quý giá thì cũng cũng nuôi dưỡng những nhà đầu tư nhỏ lớn lên và điều này đáng quý hơn nhiều.

Cùng dự Hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 500 đại biểu, chủ yếu là các doanh nghiệp, đây là sự kiện để Quảng Ngãi giới thiệu đến các nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với chủ đề Quảng Ngãi- đồng hành cùng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ đồng hành tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của Quảng Ngãi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại hai thông tin mừng đối với đất nước, đó là Việt Nam được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an liên hợp quốc và Việt Nam vừa ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU. Đến nay nước ta đã tham gia 13 Hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Nhấn mạnh, điều này mở ra thị trường rất rộng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ tướng đề nghị: "Chúng ta phải có sản phẩm trong nước để xuất khẩu và để phục vụ cho 100 triệu người dân Việt Nam. Việc phát triển kinh tế trong nước giờ đây rất quan trọng, nếu không, chúng ta không đứng vững trên đôi chân của mình. Chúng ta ký kết (hiệp định) rồi, miễn thuế cho sản phẩm của họ, nhưng xuất khẩu ra lại không có gì thì sẽ dẫn đến mất cân bằng thương mại, và đây là nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Dù đó là đầu tư trong nước hay nước ngoài thì sản xuất từ Việt Nam, CO từ Việt Nam là rất quan trọng. Đầu tư nào của chúng ta cũng phải được lựa chọn, đặc biệt là vấn đề đảm bảo môi trường và chú ý chuỗi giá trị toàn cầu để hiệu quả cao hơn. Tôi thấy một số doanh nghiệp nước ngoài phát biểu, thì chuỗi giá trị toàn cầu được nêu rất rõ nét. Đây là điều doanh nghiệp Việt Nam cần phải học tập".

Nêu lên phép tính, nếu tăng từ con số 1000 lên con số 1001 thì sẽ đạt mức tăng trưởng 0,1%, nhưng nếu tăng từ con số 0 lên con số 1 thì mức tăng trưởng này vô cùng lớn. Phân tích cách so sánh này, Thủ tướng liên hệ đến Quảng Ngãi: "Ý nghĩa của điều này cũng vô cùng lớn. Đưa một địa phương đã phát triển phát triển tiếp đã rất khó khăn, song để đưa một địa phương đi lên từ con số 0 hoặc có xuất phát điểm rất thấp lại khó khăn không kém. Quảng Ngãi có bước phát triển tốt, nhưng suy đến cùng, Quảng Ngãi vẫn là tỉnh nghèo, nhất là thu nhập của người dân. Phải đưa thu nhập của người dân lên, đó là yêu cầu lớn của Chính phủ đối với các địa phương. Cũng chính nói điều này để chúng ta thấy rằng cần phải trân trọng từng đồng vốn đầu tư, dù nhỏ, của bất kỳ nhà đầu tư nào đầu tư ở địa phương, bởi giá trị mà những đồng vốn này mang lại cho địa phương và người dân vốn còn nhiều khó khăn nơi đây là vô cùng lớn".

Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác.

Thủ tướng cho biết, từ các cuộc tiếp xúc và hiểu sự quan tâm của các nhà đầu tư sau Hội nghị Thượng đỉnh G20 của Nhật Bản, Thủ tướng cho rằng, Quảng Ngãi có rất nhiều tiềm năng mà các nhà đầu tư đang cần. Đó là vốn địa kinh tế với vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông – Tây; thứ hai là vốn cơ sở hạ tầng với hệ thống giao thông đường bộ, cảng biển đồng bộ; thứ ba là vốn tự nhiên với hơn 130km bờ biển, hình thành hệ sinh thái du lịch biển đầy tiềm năng; thứ tư là vốn văn hóa với những nền văn hóa lâu đời, nhiều làng nghề truyền thống, có thể phát triển thành các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ mang lại công ăn việc làm và cải thiện thu nhập rất đáng kể cho người dân.



Và đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh đến vốn con người, bởi Quảng Ngãi nổi tiếng là đất hiếu học từ xưa. Thủ tướng đề nghị lớp trẻ Quảng Ngãi phải tiếp nối cha ông đi trước, phát huy năng lực sáng tạo, cải biến tự nhiên để vươn lên.

Nêu lên nhiều thứ “vốn” giàu tiềm năng phát triển của Quảng Ngãi, nhưng Thủ tướng cho rằng, tỉnh chưa biết cách quảng bá để tạo sự hấp dẫn, cuốn hút nhà đầu tư. Thủ tướng lấy ví dụ cụ thể, thịt bò Kobe nổi tiếng và rất đắt đỏ, một phần nhờ biết làm thương hiệu. Trong khi đó, Quảng Ngãi có rất nhiều món đặc sản như: cá bống, cá thài bai, đường phèn, đường phổi, kẹo gương, mạch nha và rất nhiều món ăn đặc sản khác... Đây là những thương hiệu bản địa mà nếu các nhà đầu tư biết cách khai thác, quảng bá và phát triển sẽ tạo nên những giá trị thương mại rất lớn cho đất nước.

Nêu lên tiềm năng đó, Thủ tướng tin tưởng nhà đầu tư sẽ “xiêu lòng” khi đầu tư với Quảng Ngãi, và dẫn ra câu ca dao:

“Phải đâu chàng nói mà xiêu

Tại con cá bống tại niêu nước chè”.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư.

Để giúp Quảng Ngãi phát triển hơn thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra không ít tồn tại của địa phương và gợi ý những giải pháp quan trọng đối với Quảng Ngãi thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh, thứ “vốn” mà Quảng Ngãi đang thiếu hiện nay chính là môi trường kinh doanh. Năm 2018, Quảng Ngãi xếp hạng không tốt về PCI (hạng 41), trong khi Quảng Ngãi đã từng đạt thứ hạng khá cao trong quá khứ (PCI thứ 7 năm 2013). Do đó, tỉnh phải tiếp tục cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cùng với đó là phải có quy hoạch và chiến lược ưu tiên phát triển các ngành kinh tế một cách chọn lọc và rõ ràng dựa trên lợi thế so sánh để điều hướng phân bổ nguồn lực, đặc biệt là giữa ưu tiên phát triển công nghiệp với du lịch. Cho rằng, đây cũng là vấn đề lấn cấn của nhiều địa phương, Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi tiên phong thực hiện một cuộc “đột phá Ba Tơ” cho vấn đề này, làm bài học cho các địa phương khác.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc Quảng Ngãi cần phát triển kinh tế tư nhân tại địa phương; khuyến khích, hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp quy mô nhỏ, khu vực kinh tế cá thể, vì đây là nguồn tạo việc làm, thu nhập và tăng trưởng rất đáng kể cho nền kinh tế. Thủ tướng cho rằng, các doanh nghiệp địa phương phải “đứng được, đi được” thì mới hợp tác hiệu quả với các nhà đầu tư lớn.

Các nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Lưu ý các nhà đầu tư “nói phải đi đôi với làm, làm thì phải làm nhanh, không nói thứ không làm được”, Thủ tướng nêu rõ, các địa phương cần các nhà đầu tư có tiềm lực thực sự, dù ít, thay vì có nhiều nhà đầu tư nhưng kém năng lực. Nêu lên điều đó, Thủ tướng cho rằng, sẽ là lãng phí nếu doanh nghiệp chỉ xem lễ xúc tiến đầu tư như là dịp quảng bá hay khuếch trương hình ảnh.

Nhấn mạnh, Chính phủ luôn có niềm tin mạnh mẽ, coi trọng doanh nghiệp, dành nhiều thời gian quan tâm đến doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết, Chính phủ và Thủ tướng sẽ thực hiện vai trò hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp. Do đó, sự chứng kiến của Thủ tướng, các bộ trưởng, lãnh đạo Nhà nước tại các hoạt động xúc tiến đầu tư là một “chứng chỉ” của niềm tin đối với doanh nghiệp.

Tại hội nghị, tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận đầu tư, trao Giấy chứng đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thỏa thuận đầu tư với tổng giá trị 14.538 tỷ đồng./.