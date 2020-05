Thủ tướng: Phải có biện pháp nâng cao đời sống cho công nhân mỏ

Tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Ninh, nhân Tháng Công nhân 2020, chiều nay, 24/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và nói chuyện với công nhân Công ty cổ phần than Hà Lầm, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với công nhân mỏ Hà Lầm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Công ty than Hà Lầm có gần 3.000 cán bộ, công nhân viên. Hà Lầm là mỏ than hầm lò hiện đại nhất của ngành than, đã hoàn thành các tuyến băng tải chở than với tổng công suất vận chuyển 24 triệu tấn than/năm, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, giảm ô nhiễm môi trường do vận chuyển bằng ô tô trên địa bàn Quảng Ninh.



Tại buổi nói chuyện, các công nhân mỏ than Hà Lầm cho biết, công nhân được làm việc trong môi trường tốt hơn trước rất nhiều, khử bụi, tiếng ồn, được quan tâm bữa ăn ca, chế độ thai sản… đặc biệt là thu nhập được nâng lên đáng kể. Có những thợ lò có thâm niên, thu nhập 28 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập thấp hơn là khoảng 9-10 triệu đồng/người/tháng.

Do điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại hơn nhiều ngành khác, các công nhân kiến nghị Nhà nước tạo điều kiện để công nhân hầm mỏ ngành than được về hưu sớm hơn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với công nhân ngành mỏ.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Than Khoáng sản VN cho biết, 5 tháng đầu năm nay, tiền lương bình quân 5 tháng đầu năm 12,8 triệu đồng, tương đương mức thực hiện của năm 2019.

Về nhà ở cho công nhân, tính đến hết năm ngoái, Tập đoàn đã đầu tư xây dựng được 21 khu tập thể cao tầng phục vụ cho công nhân mỏ với gần 4.000 phòng; đang bố trí chỗ ở cho trên 8.200 công nhân, trong đó có 5.800 thợ lò và 477 hộ gia đình, về cơ bản phục vụ tốt nhu cầu về nhà ở cho những công nhân chưa lập gia đình và công nhân ở xa.

Nhu cầu nhà ở cho công nhân còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Năm nay, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt trên 51.300 tỷ đồng và dự kiến cả năm đạt 132.000 tỷ, nộp ngân sách khoảng 18.300 tỷ đồng.

Công nhân mỏ Hà Lầm trong buổi làm việc với Thủ tướng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đánh giá cao Công ty than Hà Lầm đã áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, cho phép khai thác sâu đến 300m so với mực nước biển, vừa tăng năng suất lao động, vừa bảo vệ sức khỏe và an toàn cho công nhân.

Chuyển lời thăm hỏi, động viên đến công nhân mỏ Hà Lầm nói riêng và trên 12 vạn công nhân mỏ ngành than, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công nhân mỏ nói riêng, giai cấp công nhân nói chung, giúp điều kiện lao động, đời sống của công nhân đã được cải thiện rõ nét.

Nhắc lại lời Bác Hồ cách đây 74 năm khi đến vịnh Hạ Long: “Vùng mỏ của đất nước ta thật là đẹp và giàu. Thợ mỏ của ta thật vô cùng anh dũng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến truyền thống quý báu của công nhân mỏ và mong muốn người lao động ngành than phát huy truyền thống quý báu này. Thủ tướng nhấn mạnh, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Hà Lầm cần tiếp tục quan tâm tốt hơn đến đời sống, khoa học công nghệ, năng suất và an toàn lao động cho công nhân, nhất là công nhân hầm lò.

“Chúng ta thấy đời sống công nhân mỏ, hầm lò đời sống còn khó khăn, nên phải tiếp tục có biện pháp nâng cao đời sống cho công nhân mỏ. Từ đó, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao năng suất lao động tốt hơn, giúp đơn giá tiền lương tốt hơn, để bình quân lương công nhân tốt hơn. Chúng ta phải có biện pháp kiên quyết, chủ động, trách nhiệm trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân nói chung, công nhân mỏ, hầm lò nói riêng.

Ngành than trước đây bụi than phủ hết nếu khai thác lộ thiên. Còn nay vào các mỏ là màu xanh của cây lá. Nhưng ngành than nói chung, khai thác hầm lò nói riếng cần tiếp tục quan tâm giảm thiểu tốt nhất ô nhiễm môi trường, rác thải trong quá trình khai thác, sử dụng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đối với việc xây dựng nhà ở cho công nhân, Thủ tướng cho biết nhà nước sẽ tạo cơ chế thuận lợi hơn nữa theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm: “Đặc biệt là chăm lo tốt hơn, tập trung cao hơn nữa, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm tốt hơn, cơ chế thuận lợi hơn nữa để tiếp tục xây dựng nhà ở cho công nhân.

Vì mới trên 20% công nhân mỏ có nhà ở. Với truyền thống hàng trăm năm, hàng chục năm của ngành thì tỷ lệ này còn thấp. Đây là trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ninh, của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, lãnh đạo Công ty Than Hà Lầm, đặc biệt là tổ chức công đoàn.

Tôi mong các đồng chí tập trung biện pháp này để giúp công nhân mỏ có mái ấm cần thiết, an cư lạc nghiệp. Nhà nước lo cơ chế, nhất là đất đai và các cơ chế khác tạo thuận lợi cho công nhân có nhà ở. Từng năm đều phải dành kế hoạch, nguồn lực để lo việc này. Chính phủ lo việc này, Tập đoàn cũng phải lo việc này, để đảm bảo đời sống lâu dài cho công nhân, tiếp tục có sự đóng góp vào truyền thống quý báu”.

Thủ tướng đánh giá cao ngành than ngay trong bối cảnh Covid-19 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng chục nghìn công nhân mỏ vẫn ngày đêm làm việc. Đây là hình ảnh rất đẹp của công nhân ngành than đáng được trân trọng, đóng góp vào thực hiện mục tiêu chung của cả nước./.