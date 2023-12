Chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Diễn tập chiến thuật bắn đạn thật tại Quân đoàn 12.

Tham dự, tham quan cuộc diễn tập còn có Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng; Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 1, 2, 3, 4, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các tổng cục: Hậu cần, Kỳ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật bắn đạn thật tại Quân đoàn 12.

Chấp hành Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mặc dù mới được thành lập, sau hơn 01 tháng chuẩn bị, được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, cùng với tinh thần chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, ý thức trách nhiệm, tinh thần cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên sau khi Quân đoàn 12 được thành lập có sự phối hợp hiệp đồng của các quân, binh chủng. Thông qua cuộc diễn tập để báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị của công nghiệp Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị chiến đấu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới; đồng thời nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân đoàn 12, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh".

Xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo kịp thời chỉ đạo Quân đoàn xác định nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập phù hợp, xây dự hệ thống văn kiện chỉ đạo, điều hành cuộc diễn tập chất lượng tốt, bảo đảm kết hợp nhuần nhuyễn các nguyên tắc lý luận tác chiến, xây dựng tình huống diễn tập phù hợp với thực tiễn; phương pháp tổ chức diễn tập theo hình thức trực tiếp, kết hợp thuyết minh, thông tin và truyền hình trực tuyến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính theo dõi diễn tập chiến thuật bắn đạn thật tại Quân đoàn 12

Các lực lượng tham gia diễn tập, trực tiếp là Quân đoàn 12 quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; tích cực động viên, xây dựng tỉnh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức huấn luyện thành thục các nội dung, khoa mục diễn tập sát thực tế; chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị, thành phần diễn tập theo quy định; quá trình thực hành diễn tập nắm chắc lý luận, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao, phát huy tinh thần độc lập về khả năng tư duy nghệ thuật quân sự của chỉ huy, cơ quan trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, kịp thời điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng kịch bản diễn tập; tổ chức chỉ huy, điều hành bắn đạn thật chặt chẽ, sát với tình hình thực tế, đúng trình tự các giai đoạn chiến đấu, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thủ tướng kiểm tra trang thiết bị tại buổi diễn tập.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; biểu dương các cơ quan, đơn vị quân đội, trực tiếp là Quân đoàn 12 trong thời gian gấp, nhiều lực lượng, nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống công sự, công tác bảo đảm lớn, nhưng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuộc diễn tập có bắn đạn thật; cùng với các cuộc diễn tập khác, cuộc diễn tập của Quân đoàn 12 khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, căn cứ tình hình và do yêu cầu mới, Quân đoàn 12 mới được thành lập nhưng đã khắc phục mọi khó khăn, ổn định tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, được tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập chiến thuật

Phân tích bối cảnh tình hình hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng tiếp tục triển khai các nghị quyết, chiến lược, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại; nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong môi trường chiến tranh hiện đại. Đồng thời, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị hiện đại và vũ khí trang bị của quân đội ta nghiên cứu, chế tạo, sản xuất.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhân dân, các cấp ủy đảng và chính quyền; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, toàn diện.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý chí, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng cho cán bộ, chiến sĩ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng nói chung lời chúc tốt đẹp nhất; mong muốn lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp và tô thắm thêm hinh ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Nhân dịp năm mới Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chiến sỹ toàn quân và Quân đoàn 12 lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cuộc diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời xin hứa sẽ phát huy kết quả cuộc diễn tập, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu" hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức theo hướng "tỉnh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại.