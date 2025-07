Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà ngoại giao nữ Việt Nam và quốc tế

Tại buổi gặp mặt, các nữ Đại sứ, Phó Đại sứ, nữ Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các nhà ngoại giao nữ Việt Nam bày tỏ xúc động được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân ngày Quốc tế Phụ nữ trong ngành Ngoại giao, qua đó khẳng định sự ghi nhận và quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, nhà nước, đối với bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, đối với ngành ngoại giao và với các nhà ngoại giao nữ.

Các nhà ngoại giao nữ Việt Nam bày tỏ vui mừng, phấn khởi vì những thành tựu khi đất nước phát triển ngày càng vững mạnh; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; môi trường hòa bình, ổn định, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; vị thế đất nước không ngừng nâng cao. Đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đặc biệt là "các Nghị quyết chiến lược", đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Bà Nguyễn Phương Nga, nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam bày tỏ: "Các nhà ngoại giao nữ Việt Nam rất vinh dự được đứng trong đội ngũ của thế hệ ngoại giao, thời đại ngoại giao Hồ Chí Minh. Trong hành trình 80 năm qua, qua rất nhiều thế hệ, các nhà ngoại giao nữ Việt Nam đã có nhiều bước trưởng thành vượt bậc, góp phần tích cực và đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi noi gương các nhà ngoại giao, những tấm gương tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Bình, bà Phan Thị Phúc, bà Hồ Thị Lan...Các nhân viên, các cán bộ, rất nhiều ngành về đối ngoại đang tận tụy, cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước".

Bà Nguyễn Phương Nga, nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá: Việt Nam được là 1 trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Việt Nam cũng là một trong những nước đứng đầu về tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình với tỷ lệ 16%.

"Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 hiện nay của Việt Nam là 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Việt Nam đang tiến hành cải cách lớn trong lịch sử, điều quan trọng là đảm bảo phụ nữ tham gia đầy đủ trong quá trình tái cơ cấu chính quyền. Việc sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp phải làm thế nào để sự tham gia của phụ nữ vẫn được duy trì. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm phụ nữ bầu vào đại biểu dân cử tại 34 tỉnh, thành mới. Với vai trò lãnh đạo như vậy sẽ thể hiện hơn vai trò của phụ nữ Việt Nam trong ngoại giao, sự tham gia của phụ nữ Việt Nam ở tất cả các cấp hoạch định chính sách sẽ giúp Việt Nam có bước tiến vững chắc tiến tới tương lai bền vững", bà Pauline Tamesis nhấn mạnh.

Bà Pauline Tamesis- Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Trong không khí phấn khởi, ấm cúng, chân tình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ trong ngành Ngoại giao (24/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp mặt các nhà ngoại giao nữ Việt Nam và quốc tế. Thủ tướng khẳng định, đây là dịp tôn vinh những đóng góp quan trọng của cán bộ nữ trong ngành ngoại giao, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Các đại biểu ngoại giao nữ dự gặp mặt

Nhắc lại hoàn cảnh đất nước những năm tháng chiến tranh ác liệt, nêu bật những thành tựu 40 năm đất nước đổi mới, Thủ tướng khẳng định, trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng, bảo vệ đất nước có sự hi sinh, nỗ lực, đóng góp, cống hiến quan trọng của người phụ nữ Việt Nam, những nhà ngoại giao nữ cho độc lập, tự do, ấm no của đất nước, nhân dân. Đồng thời bày tỏ tự hào khi lịch sử Việt Nam với những nhà nữ ngoại giao tiên phong, đặc biệt là Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, Trưởng Đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Bà đã trở thành một đại diện của trí tuệ ngoại giao nữ, đại diện cho khát vọng hoà bình của dân tộc Việt Nam.

"Tôi luôn mong các chị, các em khỏe mạnh, tiếp tục cống hiến cho đất nước mình, cho sự nghiệp ngoại giao của thế giới cũng như mỗi nước. Tôi mong các nhà ngoại giao nữ tiếp tục đóng góp quan trọng vào giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển; đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi các đoàn kết quốc tế để đối phó với tình hình thế giới hiện nay diễn biến rất phức tạp, rất khó lường, đòi hỏi phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện và toàn cầu bao trùm", Thủ tướng Phạ Minh Chính bày tỏ.

Thủ tướng chụp ảnh chung với các nhà ngoại giao nữ Việt Nam và quốc tế

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tạo điều kiện hơn nữa cho các nữ ngoại làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về tấm lòng, trái tim, tình cảm của người phụ nữ làm ngoại giao; đồng thời mỗi nhà ngoại giao nữ cần thể hiện tài năng, bản lĩnh để cùng nhau góp phần đưa thế giới vững bước trên con đường hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng tin tưởng các nhà ngoại giao nữ đến từ các nền văn hóa, các khu vực trên thế giới sẽ là những nhân tố đặc biệt, đóng góp quan trọng để hiện thực hóa khát vọng của nhân loại về một thế giới hòa bình, công bằng, thịnh vượng và hạnh phúc.