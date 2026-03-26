中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

Thứ Năm, 08:52, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (26/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/03 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Trong 3 ngày thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có lịch làm việc dày đặc, với gần 30 hoạt động. Thủ tướng đã hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma quốc gia Vyacheslav Volodin và Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu.

thu tuong pham minh chinh ket thuc chuyen tham chinh thuc lien bang nga hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Nga, hai bên đạt nhất trí rất cao về việc trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, cần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Đáng chú ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCH Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự tái khởi động chính thức của chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.

Tại các cuộc trao đổi, các Lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga, đại diện các đảng phái trong Đuma Quốc gia Nga, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nga đều khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã thăm và làm việc các cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Liên bang Nga; gặp gỡ, tri ân nhiều bạn bè truyền thống từ Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt và gặp gỡ gần 300 bà con kiều bào và sinh viên Việt Nam ở sở tại.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Liên bang Nga đã rất thành công, đạt kết quả nhiều mặt và thực chất, với tầm nhìn chiến lược trăm năm, đáp ứng tất cả các mục đích và yêu cầu đề ra, phản ánh nhận thức chung của hai nước trong việc định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Phạm Minh Chính Liên bang Nga
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 25/3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Công ty Đường sắt Liên bang Nga

VOV.VN - Ngày 25/3 (giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Belozerov Oleg Valentinovich, Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nga.

Việt - Nga thêm biểu tượng mới sau cuộc gặp của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Ngày 25/3 tại Moskva, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội