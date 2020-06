Thủ tướng: Quân đội tiếp tục giương cao lá cờ quyết chiến, quyết thắng

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.



Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hiển khai toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biển mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Nổi bật là thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng triển khai quyết liệt các biện pháp, phòng chống dịch; kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, khu cách ly, khám và điều trị, giám sát y tế cho hơn 7 vạn người cách ly. Tổ chức tốt cuộc diễn tập toàn quân về phòng, chống dịch Covid-19 với 227 điểm cầu, 267 điểm thực binh, hơn 22.000 người tham gia.

Học viện Quân y đã chủ trì nghiên cứu, sản xuất thành công bộ test - kít chẩn đoán nhanh virus SARS-CoV-2. Đã huy động hơn 26.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, gần 700 lượt phương tiện kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu khắc phục gần 500 vụ thiên tai, hạn hán, cháy rừng, xâm nhập mặn; kịp thời cấp cứu các trường hợp bị nạn, bị bệnh hiểm nghèo trên biển, nơi đảo xa...

Tăng cường xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Họp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát hiển đất nước.

Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là tập trung chỉ đạo dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược.

Cùng với đó phối hợp với các ban, bộ, ngành triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; xây dựng và nâng cao chất lượng của dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chỉến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc.

Thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án đúng pháp luật, không có vùng cấm...

Giương cao lá cờ quyết chiến, quyết thắng

Cơ bản nhất trí với báo cáo của Bộ Quốc phòng và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của đất nước, trong đó có thành công bước đầu quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19, cho rằng, kết quả đó có đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc, với truyền thống “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về an ninh phi truyền thống, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động…

Tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan quân đội ta phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giương cao lá cờ quyết chiến, quyết thắng, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng tin tưởng cán bộ, chiến sĩ quân đội ta sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.