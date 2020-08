Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất

Theo tin của tờ Thời báo Tài chính Australia (Financial Review) ngày 31/8, trong bài trả lời phỏng vấn báo này, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, Australia và Việt Nam đang trải qua mối quan hệ tốt nhất mà 2 nước từng có. Mối quan hệ này hiện được vun đắp bởi 2 yếu tố, đó là: lợi ích kinh tế thực sự giữa 2 nước và 2 bên cùng chia sẻ mối quan tâm về vấn đề tự do hàng hải trên Biển Đông và các vấn đề an ninh trong khu vực.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Nguồn Sean Davey.

Thủ tướng Australia nhấn mạnh, tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền độc lập của các quốc gia khác. Sự gắn kết giữa các quốc gia không phụ thuộc vào ý thức hệ hoặc chế độ chính trị mà phụ thuộc vào nhu cầu ổn định, an ninh và sự chắc chắn.



Cũng trong bài trả lời phỏng vấn này, Thủ tướng Morrison khẳng định quan hệ Australia-Trung Quốc mang lại lợi ích cho cả hai bên vì vậy hai nước cần tôn trọng, công nhận và duy trì điều đó. Australia sẽ kiên định theo đuổi chiến lược kiên nhẫn và nhất quán trong quan hệ với Trung Quốc.

Australia không tìm cách đối đầu với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và không bao giờ đánh đổi chủ quyền hoặc an ninh khi đối mặt với các mối đe dọa về kinh tế./.