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VOV.VN - Trước nghi vấn 140 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp làm việc với địa phương để xử lý nghiêm sai phạm. Từ những bất cập này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất xóa bỏ kỳ thi "2 trong 1", tách bạch tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_thu-tuong-se-lam-viec-voi-tuyen-quang-vu-diem-10-toan-de-xuat-tach-rieng-2-ky-thi.m3u8
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Thủ tướng sẽ làm việc với Tuyên Quang vụ điểm 10 Toán, đề xuất tách riêng 2 kỳ thi
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2026-07/tiktok_thu-tuong-se-lam-viec-voi-tuyen-quang-vu-diem-10-toan-de-xuat-tach-rieng-2-ky-thi.m3u8
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