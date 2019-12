Thủ tướng: Sẽ sớm công bố kim ngạch xuất nhập khẩu cán đích 500 tỷ USD

Sáng 2/12, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vui mừng thông tin 11 tháng qua cả nước xuất siêu 9,1 tỷ USD Mỹ, khẳng định kết quả 4 năm liên tiếp xuất siêu, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ công bố việc kim ngạch xuất nhập khẩu cán đích 500 tỷ USD Mỹ trong năm 2019.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các thành viên Chính phủ đã tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị xây dựng các dự án luật, các dự thảo báo cáo và tham gia tốt phần chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.

Quốc hội hoan nghênh, ghi nhận thành tích trong quản lý, điều hành của Chính phủ thể hiện qua việc hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao; trong đó có những chỉ tiêu quan trọng, nhất là tăng trưởng, tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân. Nhiều đồng chí thành viên Chính phủ đã tham gia giải trình, làm rõ nhiều nội dung được Quốc hội và cử tri quan tâm.



Tuy vậy, Thủ tướng nêu một số tồn tại trong công tác quản lý điều hành và lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm có các biện pháp xử lý, trong đó có những bất cập mà Quốc hội nêu ra.

Nhắc đến nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc 2020 – 2021 của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện lịch sử, hiếm có và là những vai trò quốc tế rất quan trọng trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động và yêu cầu các bộ, ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về những nội dung Phiên họp lần này, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận việc xây dựng Nghị quyết 01 của Chính phủ để chuẩn bị tốt cho Phiên họp Chính phủ mở rộng sẽ diễn ra vào ngày 30/12 tới với sự tham dự, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đánh giá về tình hình đất nước, Thủ tướng nêu rõ, tình hình kinh tế trong nước vẫn tích cực dù kinh tế thế giới khó khăn. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2019 tăng 0,96% so với tháng trước do giá thịt lợn và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao. Tuy nhiên, CPI bình quân 11 tháng năm 2019 vẫn chỉ tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Thủ tướng hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước đã có động thái tiếp tục hạ lãi xuất tiền gửi và lãi xuất cho vay. Lĩnh vực du lịch thu hút khách tốt, lần đầu tiên đạt 1,8 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 11, 11 tháng đạt gần 16,2 triệu lượt người. Thủ tướng cho biết, năm 2018, người Hàn Quốc chọn Osaka là thành phố đáng sống, đáng đến thì năm 2019, người Hàn Quốc chọn Hội An và Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Thủ tướng đề nghị ngành nông nghiệp rà soát việc phòng chống, xử lý dịch bệnh, phấn đấu duy trì vị trí một trong những nước dẫn đầu xuất khẩu nông sản trong khối ASEAN.

Thủ tướng cũng nêu các tồn tại như sản xuất công nghiệp chậm lại ở một số lĩnh vực như sản xuất xe máy, ô tô, phân bón… Giải ngân vốn đầu tư công vẫn là khâu yếu, chưa có nhiều chuyển biến. Còn phát sinh nhiều vấn đề về văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự mà các cấp, các ngành cần phải quan tâm nhiều hơn nữa trong thời gian tới như: Văn bằng, chứng chỉ giả, sốt xuất huyết gia tăng, tội phạm có yếu tố nước ngoài, an toàn giao thông, cháy nổ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn các thành viên Chính phủ có những đóng góp về các giải pháp mới, sáng kiến mới, những mục tiêu cần đặt ra về kinh tế xã hội, quản lý điều hành để xây dựng dự thảo Nghị quyết 01 năm 2020 có chất lượng, hiệu quả hơn trong năm cuối của nhiệm kỳ. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau Phiên họp tiếp thu các góp ý và hoàn thiện dự thảo. Bên cạnh đó là xây dựng tốt dự thảo về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng phải phấn đấu tăng 3 bậc trong năm 2020; phấn đấu giảm biên chế ít nhất là 10% trong năm 2020 như đề nghị của Bộ Nội vụ, phấn đấu tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Quốc hội giao.

Thủ tướng nhấn mạnh một “khát vọng vươn lên”; đổi mới tư duy thoát khỏi thói quen cũ ỷ lại, trông chờ, tạo đột biến rõ nét để tiếp tục đổi mới sáng tạo; cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện những giải pháp mạnh trong cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Chính phủ đóng góp cụ thể các giải pháp trong những lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phấn đấu thực hiện toàn diện, vượt mức kế hoạch 2020, nhất là việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.