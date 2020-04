Thủ tướng: Sớm công nhận liệt sĩ với 2 công an hy sinh ở Đà Nẵng

Về vụ việc 2 cán bộ, chiến sĩ của Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đua xe, cướp giật, tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn bày tỏ đây là điều đáng tiếc, đồng thời đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, phong liệt sĩ cho 2 cán bộ, chiến sĩ. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an Đà Nẵng tổ chức tang lễ 2 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh vừa trang trọng, nghĩa tình, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Vụ tai nạn làm 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh, một người dân bị thương.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với TP Đà Nẵng và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục để công nhận liệt sỹ theo đúng quy định.

Trước đó, vào 20h40 tối 2/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường.

Đơn vị này đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên. Trong quá trình truy đuổi đối tượng đến đoạn đường gần cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì 2 cán bộ, chiến sĩ của Đội cảnh sát giao thông - trật tự thuộc Công an quận Sơn Trà đã không may hi sinh là đại úy Đ.T.T. (41 tuổi) và trung sĩ V.V.T. (23 tuổi). Ngoài ra còn có một người dân đi đường bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Báo cáo tại phiên họp Thường trực Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong thời gian chống dịch Covid-19, một số tội phạm giảm khá sâu như trộm cắp, tai nạn giao thông; an ninh chính trị, an toàn xã hội kiểm soát được. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm chống dịch cũng xuất hiện trọng án như giết người, cướp của, ngáo đá, mua bán ma túy. Điều đó cho thấy công an không lơi là trong bất cứ hoàn cảnh nào.



Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hiện nay xuất hiện tình trạng tội phạm ở nông thôn, kể cả cướp của, trộm cắp, giết người. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có phương án trấn áp kịp thời./.