Thủ tướng: Sửa luật về đấu giá phải gắn với giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê

Liên quan đến thời điểm có hiệu lực của Luật, Thủ tướng cho biết, dự thảo đề xuất một số nhóm quy định có hiệu lực sớm. Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với những nội dung được quy định trong Luật.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu rà soát, tích hợp các nội dung hướng dẫn vào các văn bản quy định chi tiết, nhất là nghị định, nhằm hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm việc triển khai Luật được thống nhất, đồng bộ ngay khi có hiệu lực.

Thủ tướng khẳng định, mục tiêu của Chính phủ là hoàn thiện các quy định pháp luật bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ quan, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp tổ

Thủ tướng cũng cho biết, qua quá trình thẩm tra và lấy ý kiến, hiện vẫn còn 4 nhóm vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, rất cần các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận sâu: Phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; tham dự trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả và bảo vệ người mua ngay tình.

Nhấn mạnh sự liên quan mật thiết giữa các đạo luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ trình tự, thủ tục đấu giá gắn bó chặt chẽ với các nội dung quản lý tài sản theo pháp luật chuyên ngành, điển hình là Luật Đất đai.

"Trong Luật Đất đai, Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. Khi tiến hành đấu giá theo trình tự thủ tục và quyết định giá đất theo quy định của Luật Đất đai, tới đây UBND các địa phương và Hội đồng nhân dân phải quyết định theo khung giá đất và hệ số. Sau này các cơ quan chuyên môn sẽ phải ban hành quy định chi tiết. Nhưng quan trọng nhất, mục đích cuối cùng là quản lý điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản, quản lý giá nhà, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà cho thuê phải quản lý giá rất chặt chẽ.



Để không tăng giá đột biến, phải quản lý điều tiết được thị trường phân khúc nhà ở cho đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp, như vậy người dân mới có thể tiếp cận được nhà thông qua việc mua nhà ở xã hội hoặc thuê dài hạn nhà cho thuê. Khi đó phải tiến hành đấu giá giao đất cho nhà đầu tư với các thủ tục cơ chế chính sách đi kèm với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Các luật này phải trong một chuỗi quy định pháp luật có sự gắn kết rất chặt chẽ với nhau", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, quan điểm của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Chính phủ là phải điều tiết và kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê để người thu nhập thấp, người lao động bình thường có khả năng tiếp cận được nhà.

Đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải kiểm soát được giá nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

"Chúng ta phải quản lý được, điều tiết được, không để tăng giá một cách vô lý với những phân khúc mà chúng ta cần phải có quản lý", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu khi tiến hành đấu giá giao đất cho nhà đầu tư, các thủ tục, cơ chế chính sách đi kèm của Luật Đấu giá tài sản phải nằm trong một chuỗi quy định pháp luật gắn kết rất chặt chẽ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu. Quy định của Luật Đất đai có những vấn đề phải đấu giá, có những vấn đề phải đấu thầu, do đó trình tự thủ tục thực hiện phải "rất khớp với nhau".

"Có thể cơ quan soạn thảo cũng còn có những điểm chưa gắn kết được chặt chẽ, các đại biểu tham gia nghiên cứu kỹ thêm để chúng ta hoàn thiện, làm sao để thực hiện được trên thực tế. Nếu luật và các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, cụ thể, các địa phương rất khó áp dụng", Thủ tướng gợi mở thêm cho các đại biểu Quốc hội.