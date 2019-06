Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Chiều 5/6, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc) Chey Tae Won, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những mục tiêu của SK về công nghiệp, công nghệ môi trường và việc hợp tác với Vingroup.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng với các hoạt động đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển của Tập đoàn SK tại Việt Nam được thực hiện đúng như các cam kết của Chủ tịch SK tại các buổi làm việc trước.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về thương vụ trị giá 1 tỷ USD mà Tập đoàn SK mua lại 6,5% cổ phần, qua đó trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài quan trọng của Tập đoàn Vingroup; đây là hướng đi mà Chính phủ Việt Nam đánh giá cao.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK.

Thủ tướng đánh giá cao gói viện trợ không hoàn lại trị giá 30 triệu USD của Tập đoàn SK đã chuyển cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế làm ăn thành công tại Việt Nam, nhất là doanh nghiệp công nghệ, đây là hướng ra cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch Tập đoàn SK vui mừng nhận thấy kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và rất ấn tượng trước sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam. Ông khẳng định luôn giữ lời hứa về mở rộng đầu tư tại Việt Nam thông qua việc hợp tác với Vingroup. Ông Chey Tae Won cũng cho rằng phương châm kinh doanh của Vingroup và SK giống nhau, cùng mong đóng góp cho xã hội Việt Nam và sáng tạo những giá trị mới. Thời gian tới, SK tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Ông nêu rõ, không chỉ phát triển kinh tế, Việt Nam cũng cần chú trọng phát triển công nghệ bảo vệ môi trường. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững đất nước, do đó SK mong muốn được tham gia quá trình này để đưa Việt Nam đi đầu về phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường. Việt Nam đang phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, do đó, cần tính thêm cả ngành kinh tế phát triển môi trường để tạo cơ cấu kinh tế cân bằng hơn, ông Chey Tae Won bày tỏ. Điều này cần được sự ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành. Do đó SK sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện chiến lược về phát triển công nghệ, công nghiệp môi trường. SK mong được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc này.

Hoan nghênh những mục tiêu của SK về công nghiệp, công nghệ môi trường và việc hợp tác với Vingroup, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hai bên cần đưa ra những chương trình hợp tác mới nữa chứ không chỉ dừng ở việc này. Thủ tướng cũng đánh giá cao Vingroup đã chuyển sang sản xuất công nghệ cao; đồng thời cho rằng SK đang đi đúng hướng ở Việt Nam. Vì thế, một số dự án, sản phẩm hợp tác với SK cũng là hướng đi đúng và hiệu quả, trong đó có dự án đô thị thông minh, sản xuất xe máy điện.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Vingroup chuẩn bị có nhà máy sản xuất điện thoại thông minh, chíp điện tử… và cho rằng nếu đi vào triển khai dự án sẽ tạo chuyển biến về chất đối với sản xuất của Việt Nam. Vấn đề không chỉ là sản xuất đơn thuần mà còn là thiết kế, sản xuất tại Việt Nam theo hướng “Make in Vietnam” như phương châm mà Chính phủ đã đề ra.

Thủ tướng mong rằng SK và Vingroup sẽ hợp tác tốt hơn để có những sản phẩm mới, đóng góp vào sự phát triển đôi bên. Chính phủ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các tập đoàn kinh tế tư nhân cả Việt Nam và nước ngoài làm ăn thuận lợi tại Việt Nam./.