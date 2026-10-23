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Thủ tướng tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức của LHQ

Thứ Sáu, 18:10, 23/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (23/10), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc 24/10.

Chúc mừng Điều phối viên Thường trú, các Trưởng đại diện và toàn thể cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam nhân Ngày Liên hợp quốc. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, đồng thời đánh giá cao những thành tựu hợp tác sâu rộng, thực chất giữa Việt Nam và Liên hợp quốc sau gần 50 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

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Toàn cảnh buổi tiếp.

Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các nỗ lực của Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Thủ tướng đề nghị các tổ chức Liên hợp quốc phát huy thế mạnh chuyên môn và mạng lưới đối tác toàn cầu hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, nguồn lực, tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược và tham gia sâu hơn vào các cơ chế quản trị AI toàn cầu; đề nghị Liên hợp quốc đồng hành cùng Việt Nam phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng; hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, xây dựng các chính sách thích ứng với vấn đề già hóa dân số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững… Thủ tướng đề nghị hai bên sớm hoàn tất Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững Việt Nam - Liên hợp quốc giai đoạn 2027 - 2031, phù hợp với các định hướng phát triển của Việt Nam.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thay mặt các tổ chức Liên hợp quốc, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam cũng như các đóng góp thiết thực của Việt Nam cho hòa bình, an ninh, phát triển quốc tế thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác Nam - Nam và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Bà cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong chuyển đổi số và quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Nhất trí cao với những định hướng hợp tác Thủ tướng đã đưa ra, bà Pauline Tamesis khẳng định, Liên hợp quốc ủng hộ và sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trưởng đại diện WHO đánh giá cao ưu tiên phát triển nguồn nhân lực và triển khai Nghị quyết 72 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Việt Nam, cam kết hỗ trợ củng cố y tế cơ sở, chuyển đổi số y tế và ứng phó các thách thức y tế công cộng, đồng thời khẳng định hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI có đạo đức, công bằng, triển khai Nghị quyết 71 về giáo dục và thúc đẩy hợp tác văn hóa.

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Bà Pauline Tamesis - điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Trưởng đại diện FAO đánh giá cao đóng góp của Việt Nam đối với an ninh lương thực toàn cầu, cam kết hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác Nam - Nam. Trưởng đại diện UNDP khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu, hoàn thiện chính sách, huy động tài chính, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực người lao động, doanh nghiệp. Việt Nam và các tổ chức Liên hợp quốc bày tỏ sẽ tích cực phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào năm 2027.

Lại Hoa/VOV
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