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Thủ tướng tin tưởng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành với những dự án hiệu quả cao

Thứ Tư, 15:29, 26/08/2026
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VOV.VN - Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam các lĩnh vực như: chế biến, chế tạo; năng lượng; cơ sở hạ tầng; nông nghiệp công nghệ cao; viễn thông, chuyển đổi số; tài chính, ngân hàng.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết triệt để các kiến nghị của các nhà đầu tư Trung Quốc. 

Các doanh nghiệp Trung Quốc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, nhất là hiệu quả tích cực từ công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định trách nhiệm rõ ràng, quy trình tinh gọn.

Các doanh nghiệp cũng khẳng định Việt Nam là một thị trường ngày càng quan trọng và thông tin về kế hoạch mở rộng đầu tư, trao đổi những cơ hội, dự án hợp tác mới.

thu tuong tin tuong doanh nghiep trung quoc tiep tuc dong hanh voi nhung du an hieu qua cao hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam; tin tưởng trong kỷ nguyên mới, Việt Nam sẽ đạt được những bước phát triển ngày càng lớn mạnh. Cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc dự cuộc gặp đều là những doanh nghiệp đầu ngành tiêu biểu, Đại sứ Hà Vĩ cho rằng thời gian tới chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184,3 tỷ USD, tăng 35,1%; tổng vốn đăng ký tại Việt Nam của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với khoảng 850 dự án. Lũy kế đến cuối tháng 7/2026, có hơn 7.000 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 37 tỷ USD, tập trung ngày càng nhiều vào chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng, điện tử và công nghệ.

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Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Cùng phát triển, cùng tạo ra giá trị mới

Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tích cực, ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Để thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, các tuyên bố chung giữa hai nước đã xác định nhiều định hướng hợp tác quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là trụ cột, điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Thông tin về những nét nổi bật trong tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn mới không chỉ đặt vấn đề hợp tác, đầu tư "nhiều hơn" mà phải "tốt hơn", "chất lượng hơn" và "hiệu quả, thực chất hơn". Thủ tướng mong các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; tăng cường đầu tư với chất lượng cao hơn, công nghệ tiên tiến hơn và sức lan tỏa lớn hơn; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Các doanh nghiệp cần bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã thống nhất, tiên phong cụ thể hóa nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành các dự án, sản phẩm hợp tác cụ thể, trước hết là kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, đường sắt đô thị, logistics, cửa khẩu thông minh; năng lượng sạch; chế biến, chế tạo hiện đại; kinh tế số, AI, bán dẫn, 5G, dữ liệu lớn và các ngành công nghiệp mới.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển mạnh đầu tư sang chất lượng, công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa cao; đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa; chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực thực chất; đầu tư theo tiêu chuẩn xanh, bền vững; hoạt động với tầm nhìn dài hạn, chăm lo đời sống, quyền lợi chính đáng của người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị mỗi dự án phải vừa hiệu quả cho nhà đầu tư, vừa đóng góp vào năng lực sản xuất, công nghệ, việc làm, ngân sách và sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Với dự án lớn, cần mang đến Việt Nam công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý, giải pháp có sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra những công trình, sản phẩm chất lượng, hiệu quả, trở thành những dấu ấn mới trong hợp tác giữa hai nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Giao các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung xử lý đối với 44 kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng doanh nghiệp, nhà đầu tư không cần phải cung cấp thông tin, dữ liệu đã có; tinh thần là quy định phải công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh nhất các vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc. Các bộ ngành, địa phương phải chủ động hướng dẫn các quy định, xử lý thực chất, triệt để, trả lời rõ ràng các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cùng phát triển, cùng tạo ra giá trị mới: chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; từ gia công, lắp ráp sang công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ dự án riêng lẻ sang các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái liên kết cao, ổn định, lâu dài.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị và định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Chính phủ hai nước có trách nhiệm cụ thể hóa các định hướng, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp biến các định hướng hợp tác thành giá trị mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam với niềm tin lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và những dự án có chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa cao hơn. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững tại Việt Nam.

Lại Hoa/VOV
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