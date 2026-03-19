Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU

Thứ Năm, 18:07, 19/03/2026
VOV.VN - Chiều nay (19/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) đã dành thời gian trực tiếp đến các vùng miền của Việt Nam để trải nghiệm thực tế và thấu hiểu đời sống ngư dân Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, việc chống khai thác IUU không chỉ để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu mà quan trọng hơn là vì mục tiêu chiến lược là đảm bảo sinh kế bền vững cho nhân dân và khẳng định danh dự của quốc gia.

thu tuong viet nam - eu la doi tac chien luoc toan dien chong iuu hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn thanh tra của EC do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững, làm trưởng đoàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam đã triển khai quyết liệt nhiều nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế; tích cực tiếp thu các khuyến nghị từ Ủy ban châu Âu (EC) để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cơ bản. Tổ chức quản lý và giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn cơ sở dữ liệu dân cư với quản lý tàu thuyền và ứng dụng hệ thống giám sát hành trình (VMS). Bên cạnh đó, thực thi pháp luật, xử phạt nghiêm minh, truy tố các hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài và khai thác bất hợp pháp. Hỗ trợ ngư dân bằng các biện pháp xây dựng lộ trình chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân tại các tỉnh ven biển. 

thu tuong viet nam - eu la doi tac chien luoc toan dien chong iuu hinh anh 2

Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn khách quan như đặc thù nghề cá truyền thống "cha truyền con nối" hàng trăm năm và việc đàm phán phân định ranh giới trên biển còn nhiều thách thức.

Ông Fernando Andresen Guimaraes đánh giá cao cam kết mạnh mẽ và những tiến bộ ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, Đoàn thanh tra ghi nhận Hệ thống giám sát tàu cá (VMS) của Việt Nam đạt tỷ lệ lắp đặt 99%, đây là một con số rất lớn thể hiện nỗ lực vượt bậc. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản đã có những cải thiện đáng kể nhằm đảm bảo hàng hóa xuất sang EU là hợp pháp.

thu tuong viet nam - eu la doi tac chien luoc toan dien chong iuu hinh anh 3
Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU

Ông Fernando Andresen Guimaraes cho rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng và hoàn toàn tin tưởng Việt Nam có thể khắc phục các tồn tại còn lại trong thời gian ngắn. Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam đạt được mục tiêu quản lý nghề cá bền vững.

thu tuong viet nam - eu la doi tac chien luoc toan dien chong iuu hinh anh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Liêm minh Châu Âu (EC) phải là Đối tác chiến lược toàn diện trong cuộc chiến chống IUU. Thủ tướng cho rằng, những khuyến nghị của Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ là cơ hội để ngành thủy sản Việt Nam tự nhìn nhận và hoàn thiện, hướng tới sự phát triển minh bạch, bền vững và trách nhiệm hơn trong tương lai.

thu_tuong_pham_minh_chinh.jpg

Thủ tướng: Không để lỗi một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến gỡ thẻ vàng IUU

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, mục tiêu cao nhất là đảm bảo phát triển bền vững ngành thủy sản của Việt Nam, phải gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến cáo của EC. "Tinh thần là không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của đất nước và phát triển bền vững của ngành thủy sản".

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Việt Nam- EU IUU Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu EC
Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác IUU
Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác IUU

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/1/2026 về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác IUU

Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác IUU

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/1/2026 về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU
Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU

VOV.VN - Gần 9 năm, kể từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo “thẻ vàng”, ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều thay đổi trong đánh bắt thủy sản. Ngoài việc cam kết không vi phạm hoạt động trên biển, ngư dân còn mạnh dạn trang bị máy móc hiện đại khi ra khơi, vừa đảm bảo các tiêu chí IUU, vừa nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi.

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU

VOV.VN - Gần 9 năm, kể từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo “thẻ vàng”, ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều thay đổi trong đánh bắt thủy sản. Ngoài việc cam kết không vi phạm hoạt động trên biển, ngư dân còn mạnh dạn trang bị máy móc hiện đại khi ra khơi, vừa đảm bảo các tiêu chí IUU, vừa nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi.

Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU
Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 dự kiến sẽ làm việc với tỉnh Đắk Lắk từ ngày 13/3 đến hết ngày 14/3/2026 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU.

Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 dự kiến sẽ làm việc với tỉnh Đắk Lắk từ ngày 13/3 đến hết ngày 14/3/2026 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU.

