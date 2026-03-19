Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) đã dành thời gian trực tiếp đến các vùng miền của Việt Nam để trải nghiệm thực tế và thấu hiểu đời sống ngư dân Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, việc chống khai thác IUU không chỉ để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu mà quan trọng hơn là vì mục tiêu chiến lược là đảm bảo sinh kế bền vững cho nhân dân và khẳng định danh dự của quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn thanh tra của EC do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững, làm trưởng đoàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam đã triển khai quyết liệt nhiều nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế; tích cực tiếp thu các khuyến nghị từ Ủy ban châu Âu (EC) để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cơ bản. Tổ chức quản lý và giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn cơ sở dữ liệu dân cư với quản lý tàu thuyền và ứng dụng hệ thống giám sát hành trình (VMS). Bên cạnh đó, thực thi pháp luật, xử phạt nghiêm minh, truy tố các hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài và khai thác bất hợp pháp. Hỗ trợ ngư dân bằng các biện pháp xây dựng lộ trình chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân tại các tỉnh ven biển.

Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn khách quan như đặc thù nghề cá truyền thống "cha truyền con nối" hàng trăm năm và việc đàm phán phân định ranh giới trên biển còn nhiều thách thức.

Ông Fernando Andresen Guimaraes đánh giá cao cam kết mạnh mẽ và những tiến bộ ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, Đoàn thanh tra ghi nhận Hệ thống giám sát tàu cá (VMS) của Việt Nam đạt tỷ lệ lắp đặt 99%, đây là một con số rất lớn thể hiện nỗ lực vượt bậc. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản đã có những cải thiện đáng kể nhằm đảm bảo hàng hóa xuất sang EU là hợp pháp.

Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU

Ông Fernando Andresen Guimaraes cho rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng và hoàn toàn tin tưởng Việt Nam có thể khắc phục các tồn tại còn lại trong thời gian ngắn. Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam đạt được mục tiêu quản lý nghề cá bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Liêm minh Châu Âu (EC) phải là Đối tác chiến lược toàn diện trong cuộc chiến chống IUU. Thủ tướng cho rằng, những khuyến nghị của Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ là cơ hội để ngành thủy sản Việt Nam tự nhìn nhận và hoàn thiện, hướng tới sự phát triển minh bạch, bền vững và trách nhiệm hơn trong tương lai.