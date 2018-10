Thủ tướng Việt Nam làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu EU và Bỉ

Trong chương trình chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, thăm làm việc tại Liên minh châu Âu và thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 17/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ, làm việc với hơn 40 doanh nghiệp hàng đầu của EU và Bỉ; tiếp lãnh đạo các Tập đoàn Solveigh và Nijhuis.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-EU-Bỉ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Buổi làm việc với hơn 40 doanh nghiệp của Bỉ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán hai nước Việt Nam và Bỉ, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho hơn 40 doanh nghiệp của EU và Bỉ đang có hoạt động kinh doanh - đầu tư với Việt Nam có cơ hội đối thoại với Thủ tướng.

Trước đó chiều 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các Tập đoàn Solveigh và Nijhuis. Đây là những doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chống xói mòn, khai thác và sử dụng các vấn đề về nước của Hà Lan và hiện đang nghiên cứu, hợp tác triển khai một dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hiệp hội về nước, các Tập đoàn Solveigh và Nijhuis và các đối tác Hà Lan đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp hạn chế xói lở bờ biển tại Quảng Nam, Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, đây là việc làm cụ thể nhằm triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước (2010) giữa Việt Nam và Hà Lan.

Thủ tướng cho biết, là khu vực cửa sông ven biển và nằm tại cuối hạ nguồn, khu vực Cửa Đại và đô thị cổ Hôi An thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nguy cơ ngập và sạt lở do các hiện tượng thời tiết cực đoan của biến đổi khí hậu gây ra, đe dọa cuộc sống người dân và các di tích kiến trúc tại đây.

Tại buổi tiếp, ông Menno Holterman, Tổng Giám điều hành của Tập đoàn Nijhuis nhắc lại ấn tượng trong chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2017. Trong chuyến đi này, Thủ tướng đã tham quan một số công trình ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hà Lan.

Ông Menno Holterman cũng cho biết, các đối tác của Dự án phía Hà Lan và Việt Nam đã thị sát tình trạng xói lở ở Hội An và thống nhất triển khai một dự án nhằm giải quyết tổng thể các vấn đề thách thức đang diễn ra tại khu vực này. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện điều kiện an toàn, tạo sinh kế cho người dân bản địa và bảo vệ, tái tạo bờ biển Hội An, đồng thời hình thành thêm điểm du lịch sinh thái mới tại đây. Toàn bộ kinh phí đầu tư sẽ do các tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan, châu Âu và Tập đoàn T&T của Việt Nam thu xếp.

Đại diện hai Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ tướng và các cơ quan chức năng của Việt Nam trong tiến trình triển khai dự án quy mô lớn này.

Hoan nghênh đề xuất của các tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam mong muốn các đối tác Hà Lan tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nguồn nhân lực, nguồn vốn và công nghệ hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, đặc biệt là vấn đề xói mòn bờ biển, bờ sông và sụt lún..., ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và giúp người dân và địa phương phát triển kinh tế -xã hội bền vững.

Thủ tướng mong muốn, trên cơ sở các kết quả thu được, các doanh nghiệp, đối tác Hà Lan và Việt Nam cần phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam thúc đẩy tiến trình nghiên cứu, khảo sát cụ thể về kỹ thuật nhằm đưa ra các phương án tối ưu với mục tiêu bảo tồn khu sinh vật biển cũng như các tác động về môi trường có thể xảy ra tại khu vực triển khai dự án.

Thủ tướng cũng đề nghị các Tập đoàn Solveigh và Nijhuis cùng các đối tác của dự án làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để thống nhất những phương án triển khai và có sự chủ động về tài chính để đảm bảo tính khả thi của dự án./.

