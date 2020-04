Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai sớm hoàn thành GPMB sân bay Long Thành

Sáng nay (8/4), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về các vấn đề thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, phòng chống Covid-19, vấn đề phát triển đô thị, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành. Thủ tướng yêu cầu trong năm nay, Đồng Nai phải giải phóng xong mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Về giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành, theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, đến nay tỉnh đã hoàn thành giải phóng 99% mặt bằng các khu tái định cư. Còn đối với khu vực xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành với diện tích 5.000ha, đến nay đang tiến hành. Tỉnh cho biết đến quý 2/2021 có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Trong số vốn giải phóng mặt bằng tỉnh được Trung ương giao đến nay là 17.057, nhưng mới giải ngân được trên 1.700 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ giải ngân số vốn này trong năm 2020.



Về kinh tế xã hội, quý 1 vừa qua, công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ, khoảng 11%, nhưng đó là nhờ đà tăng từ cuối năm ngoái, do các doanh nghiệp còn nguyên liệu sản xuất và đơn hàng xuất khẩu. Từ cuối tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp bắt đầu gặp khó khăn. Điểm đáng chú là trong quý 1, tỉnh vẫn đạt mức thu ngân sách khả quan với khoảng 16.100 tỷ đồng, bằng 30% dự toán năm và tăng tới 35% so với cùng kỳ.

Đối với dịch Covid-19, hiện Đồng Nai chỉ có 1 ca nhiễm và đang thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn bắt đầu gặp khó khăn, lao động phải nghỉ việc tạm thời.

Về nhiệm vụ bình ổn giá thịt lợn, Đồng Nai là địa phương chăn nuôi lợn lớn của cả nước, hiện có 2,1 triệu con (tổng đàn cả nước khoảng 24 triệu con). Đến thời điểm này, giá lợn hơi ở địa phương vẫn ở mức 70.000-74.000 đồng/kg, cao hơn nhiều mức khoảng 40.000-45.000 đồng lúc bắt đầu xảy ra dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi các bộ, ngành nêu ý kiến, kết luận phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, Đồng Nai thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quy mô kinh tế lớn, dân số đông. Tỉnh có nhiều khu công nghiệp, năng động trong phát triển, là một trong hai tỉnh đầu tiên của nước ta hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng đánh giá, trong quý 1 năm nay, tỉnh cũng bị tác động của Covid-19, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, một số khu vực đã nhiều người nghỉ việc, nhưng tỉnh đã rất nỗ lực để tăng trưởng khá, nhất là thu ngân sách nhà nước. Cùng với chống Covid-19, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai cần có sự chuẩn bị cho sức bật mới khi Covid-19 được kiểm soát thời gian tới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng, đóng góp quan trọng vào đầu tư phát triển, là tỉnh phát triển mạnh ở Việt Nam.

Cho rằng việc giải phóng mặt bằng của sân bay Long Thành còn chậm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Phải tập trung giải phóng mặt bằng của sân bay Long Thành, trong đó mục tiêu phải giải ngân hết số vốn 17.000 tỷ đồng. Đây là số vốn rất lớn, yêu cầu phải tập trung sức lực, trí tuệ để làm tốt việc này. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai, góp phần xây dựng công trình quốc gia có tầm cỡ mà trước mắt là giải phóng mặt bằng để đến năm 2025 hoàn thành sân bay này như Nghị quyết Quốc hội nêu”.

Nhấn mạnh, Quốc hội, Chính phủ rất nóng lòng đối về tiến độ dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh phải làm tốt khâu áp giá đền bù, đặc biệt là phải đưa hết số hộ dân vào khu tái định cư, nên việc hoàn thành xây dựng khu tái định cư là cấp thiết. Tỉnh phải thực hiện kịp thời, bài bản hơn, tiến hành các thủ tục đầu tư cơ bản sớm hơn, không để chậm trễ thêm nữa.

Do đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành cùng phối hợp với Đồng Nai để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó có Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.

Đánh giá cao Đồng Nai nỗ lực kiểm soát tốt Covid-19, hiện chỉ có 1 ca nhiễm dù công nhân lao động đông, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp và Chỉ đạo của Chính phủ.

Nhấn mạnh Đồng Nai là một trong những địa phương chăn nuôi lợn lớn nhất cả nước, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát để không có tình trạng đầu cơ, nhất là khâu thu mua và giết mổ. Hiện giá thịt lợn bán lẻ của tỉnh còn cao nên cần có giải pháp giảm giá để kéo mặt bằng giá thịt lợn khu vực phía Nam xuống.

Đối với kiến nghị của địa phương về việc tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các dự án giao thông kết nối vùng trên địa bàn tỉnh đang con dở dang, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Đồng Nai xem xét cụ thể từng dự án, báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thủ tướng để xem xét quyết định./.