Thủ tướng yêu cầu Sóc Trăng vừa chống dịch, vừa ứng phó hạn mặn

Chiều 25/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng.



Toàn cảnh cuộc làm việc trực tuyến của Thủ tướng với tỉnh Sóc Trăng.

Là tỉnh có vị trí quan trọng trong vùng duyên hải phía đông ĐBSCL, với 72 km đường bờ biển, Sóc Trăng có 2 con sông chính là sông Hậu và sông Mỹ Thanh có nhiều ưu thế phát triển giao thông đường thủy, vận tải biển và logistics. Năm 2019, tỉnh đạt và vượt cả 20/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội; tăng trưởng kinh tế đạt 7,3% - cao nhất kể từ năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm.



Sóc Trăng là địa phương chịu tác động nặng nề bởi biển đổi khí hâu, hạn hán và mặn xâm nhập. Nhưng nhờ các biện pháp ứng phó chủ động như xuống giống sớm, tránh khô hạn và mặn xâm nhập nên trong quý I/2020, tỉnh đã thu hoạch hơn 161.000 ha lúa, tăng gần 25%. Sóc Trăng là 1 trong 5 tỉnh có năng suất lúa cao nhất vùng ĐBSCL.



Tỉnh cũng tích cực phòng chống dịch Covid-19, đã thành lập 23 đội phản ứng nhanh. Tính đến ngày 23/3, tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19.



Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2020.



Thủ tướng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng thời gian qua có khát vọng phát triển, kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng. Trước bối cảnh Covid-19, tỉnh đã làm tốt công tác cách ly và đến nay chưa xảy ra lây nhiễm trên địa bàn. Tỉnh cũng đã chủ động trong xử lý tình trạng mặn xâm nhập và hạn chế thấp nhất thiệt hại, trong đó đã chuyển lịch sản xuất, cơ cấu cây trồng vật nuôi. Cùng với đó là đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân. Đây là bài học tốt để các địa phương khác nghiên cứu áp dụng.



Với việc Sóc Trăng có sản phẩm gạo ST 25 ngon nhất thế giới và đang được mở rộng diện tích, Thủ tướng biểu dương các kỹ sư nghiên cứu ra giống lúa này và các giống lúa chịu mặn.



Nhấn mạnh Trung ương luôn quan tâm tạo điều kiện cho Sóc Trăng phát triển, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần có giải pháp phát triển mạnh mẽ hơn dựa trên các tiềm năng và lợi thế. Trong đó, lợi thế của tỉnh là vừa qua đã có sự tăng trưởng tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt mục tiêu, như là tỉnh có sản lượng lúa đạt cao của cả nước. Nhiều sản phẩm nông sản được xây dựng thương hiệu tốt, sản xuất gắn với thị trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá toàn diện. Công nghiệp dịch vụ phát triển khá, hàng hoá dồi dào, khách du lịch tăng mạnh. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm, trong đó luôn quan tâm tới đồng bào Khmer.



Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tỉnh còn một số tồn tại, bất cập, nhất là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công thấp, trong 2 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư công mới giải ngân được gần 9%. Thủ tướng cho biết, sẽ tổ chức một hội nghị toàn quốc để kiểm điểm 4 việc là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong bối cảnh thất nghiệp, mất việc, dừng sản xuất do dịch bệnh và bảo đảm an ninh trật tự.



Nêu thách thức của năm nay là kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái, trong nước chịu ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, Thủ tướng cho rằng, Sóc Trăng và các tỉnh phải “tay nắm tay” để chống sụt giảm, thúc đẩy tăng trưởng. Cần tìm các lợi thế về nông, lâm, hải sản, dịch vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa để phát triển.



Thủ tướng yêu cầu Sóc Trăng vừa chống dịch, vừa thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, nhấn mạnh chống Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu, Thủ tướng yêu cầu Sóc Trăng vừa chống dịch, vừa thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội.



"Toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng thời cả hai mục tiêu kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu, để thực hiện hai mục tiêu mà Thủ tướng đã nêu ra, đó là phòng chống thiên tai, phòng chống biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là giữ vững đời sống nhân dân. Phải hiểu đúng, hành động tiên quyết, không được lơ là chủ quan, nhất là khi tình hình dịch bệnh trong tuần này lây lan rất nhanh. Nếu không cẩn thận có thể dẫn đến lây lan theo cấp lũy thừa chứ không chỉ là cấp số nhân. Tỉnh nào cũng phải có phương án kiên quyết. Cho nên tránh tụ tập đông người. Các cuộc họp, gặp mặt, kể cả đám hiếu, đam tang cũng cần kiểm soát để rất ít người tham gia, bởi nếu chỉ có một người nhiễm thì dịch sẽ lây lan ra cộng đồng.", Thủ tướng nhấn mạnh.



Về nhiệm vụ lâu dài, Thủ tướng mong muốn Sóc Trăng phải là tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.



"Mục tiêu lớn nhất là đến năm 2025, Sóc Trăng là tỉnh phát triển khá ở đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên tỉnh cần làm tốt xây dựng quy hoạch phát triển, khắc phục hạn hán và mặn xâm nhập, phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh cần đẩy mạnh triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư công sớm nhất. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu tăng gấp 3 lần doanh nghiệp vào năm 2025, lên 8.000 doanh nghiệp", Thủ tướng nêu rõ.



Song song với tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh cần quan tâm xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; quan tâm phát triển năng lượng tái tạo, nhất là các dự án điện gió trên địa bàn.



Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng cho biết, với việc tỷ lệ nợ công/GDP giảm xuống, dư địa vay để đầu tư phát triển hạ tầng mở rộng dư địa hơn. Do đó, Bộ Giao thông - Vận tải cần nghiên cứu, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực này./.