Thúc đẩy hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát thực hiện các thỏa thuận Việt Nam-Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga; đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm trong việc tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và giữa hai nước. Đây cũng là dịp để hai bên rà soát và đẩy mạnh triển khai Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới cùng những cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2026.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của Hội đồng liên bang và cá nhân Chủ tịch Matviyenko đối với quan hệ hữu nghị truyền thống tin cậy và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang; duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Quốc hội, giữa các ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ. Hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hai nước tăng cường hợp tác, triển khai các văn kiện đã ký, biến các thỏa thuận, cam kết thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai cơ quan lập pháp tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về lời mời thăm Việt Nam và sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam thời gian qua. Bà tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ, cùng vai trò và những đóng góp to lớn của Quốc hội, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, coi trọng quan hệ hợp tác giữa Hội đồng liên bang với Quốc hội Việt Nam, ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Đuma Quốc gia với Quốc hội Việt Nam và mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác liên nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương.

Điểm lại và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko nhấn mạnh sẵn sàng phối hợp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là theo những định hướng và nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu khi đến Hội đồng Liên bang nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga tháng 9/2026.

Nhằm phát huy vai trò đại diện của Hội đồng Liên bang đối với các chủ thể của Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục hỗ trợ phát triển quan hệ giữa các địa phương hai nước, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang,Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy, hiểu biết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nga đã được nhiều thế hệ vun đắp. Hai bên cần tiếp nối truyền thống đó và truyền lại cho thế hệ mai sau thông qua các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên và du lịch; quan tâm việc giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga, góp phần truyền lại tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc cho các thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Nga và người Nga tại Việt Nam đi lại, cư trú, học tập, lao động và sinh sống thuận lợi, hợp pháp, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và làm cầu nối cho quan hệ song phương.

Hai Chủ tịch khẳng định quyết tâm đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, phát huy hiệu quả hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị; thúc đẩy hoàn thiện cơ sở pháp lý và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương, đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Hai bên đánh giá cao việc các cơ quan, địa phương hai nước trao đổi, đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm; khyến khích, ủng hộ và hỗ trợ các địa phương mở rộng quan hệ kết nghĩa, ký kết các văn kiện hợp tác mới. Đồng thời, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi, đôn đốc triển khai các văn kiện được ký kết, xác định nội dung ưu tiên và đầu mối thực hiện, đưa các văn kiện, cam kết hợp tác thành những hoạt động cụ thể, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương trong mạng lưới quan hệ liên vùng, liên địa phương và trong tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu tại hội đàm.

Hai Chủ tịch nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, ngoại giao nghị viện và phối hợp hành động tại các diễn đàn nghị viện đa phương có vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin vì hợp tác và phát triển. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp tại Liên minh Nghị viện thế giới và các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời chào, lời thăm hỏi thân tình và lời mời thăm Nga của Chủ tịch Đuma Quốc gia Volodin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chuyển lời chào, lời thăm hỏi tới Tổng thống Putin, Chủ tịch Đuma Quốc gia Volodin và các vị Lãnh đạo Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy nhận hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga

Sau hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện”, nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện”.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Hội đồng Liên bang Nga; khẳng định sẽ tiếp tục cùng Quốc hội hai nước vun đắp quan hệ Việt - Nga ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

“Tôi trân trọng xem đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mình, mà còn là sự ghi nhận đối với vai trò của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, sự gắn bó thủy chung giữa Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước, cũng như mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác, gồm: Chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang giai đoạn 2026-2029; Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và Chính quyền Khu tự trị Nenets; Nghị định thư sửa đổi Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và Chính quyền tỉnh Rostov về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực nhân văn; Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Chính quyền tỉnh Leningrad về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội; Thỏa thuận giữa UBND thành phố Cần Thơ và Chính quyền vùng Altay về triển khai quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học-kỹ thuật và xã hội-nhân văn; Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moskva, Liên bang Nga về hợp tác trong các hoạt động bảo tàng.