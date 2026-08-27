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Thường trực Ban Bí thư dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Thứ Năm, 10:59, 27/08/2026
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VOV.VN - Sáng 27/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đà Nẵng.

Nhân kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 27/8, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện.

Một số hình ảnh Thường trực Ban Bí thư dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng:

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Chiều 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Singapore lần thứ nhất.

Hoàng Ân-Đình Thiệu/VOV
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