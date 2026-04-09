Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia

Thứ Năm, 07:00, 09/04/2026
VOV.VN - Chuyến công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới.

Sáng 9/4, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, theo lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, từ ngày 9-10/4/2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư tới hai nước láng giềng gần gũi, diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc. Nhân dân Lào và Campuchia đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền - Bun Pi-may và Chol Chhnam Thmay - những dịp lễ hội thể hiện bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống gắn bó lâu đời giữa ba nước Đông Dương. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và triển khai các định hướng chiến lược mới.

Trong đó, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào mang ý nghĩa quan trọng về chính trị và đối ngoại; tiếp tục là biểu tượng thể hiện sự tin cậy chính trị ở mức cao nhất cũng như chủ trương nhất quán của Việt Nam: Luôn ưu tiên hàng đầu việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp để hai bên rà soát, đánh giá việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tuyên bố chung cũng như các hiệp định song phương; chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các định hướng lớn mà đại hội của mỗi đảng đã đề ra. Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên sẽ thảo luận thống nhất các phương hướng thúc đẩy hợp tác toàn diện và làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam - Lào. Điểm mới quan trọng của giai đoạn hiện nay là yêu cầu cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” từ nhận thức chính trị thành các chương trình hợp tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và cơ chế triển khai cụ thể.

Đối với Campuchia, quan hệ hai nước có những bước tiến mạnh mẽ. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao. Về kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước năm 2025 đạt trên 11 tỷ USD và đang có chiều hướng tăng; đầu tư của Việt Nam sang Campuchia cũng phát huy hiệu quả rất tích cực. Nhiều dự án đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, năng lượng phát huy hiệu quả tốt và góp phần mang lại thu nhập cao cho người dân Campuchia.

Việt Nam - Campuchia đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời phỏng vấn của PV VOV

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định khu vực biên giới. Đồng thời, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là hợp tác giữa các địa phương giáp biên.

Có thể khẳng định, chuyến công tác lần này của Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam – Lào và Việt Nam  - Campuchia trong giai đoạn tới; củng cố và nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực.

Hoàng Ân/VOV1
Tag: Thường trực Ban Bí thư Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Lào Campuchia quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Ngày 1/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 3/2026, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương quý I/2026.

VOV.VN - Ngày 1/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 3/2026, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương quý I/2026.

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tại Nhà 67 và thăm chúc tết nguyên lãnh đạo Đảng

VOV.VN - Ngày 10/2, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã đến dâng hương tại Nhà 67, Khu Di tích Phủ Chủ tịch; thăm, chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thăm, chúc tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

VOV.VN - Ngày 10/2, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã đến dâng hương tại Nhà 67, Khu Di tích Phủ Chủ tịch; thăm, chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thăm, chúc tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ban TV Đảng ủy Quân đoàn 12

VOV.VN - Sáng11/3, tại tỉnh Ninh Bình, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12.

VOV.VN - Sáng11/3, tại tỉnh Ninh Bình, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12.

