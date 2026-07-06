Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 6 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng nhằm sơ kết công tác nửa đầu năm, thảo luận nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm nay. Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì 2 sự kiện này.

Nửa đầu năm nay, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Quang cảnh hội nghị

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nền nếp; chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, các đảng ủy trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương đã chủ động tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV; tham mưu chuẩn bị và phục vụ các hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu hoàn thiện nhiều đề án, chủ trương lớn về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đảng ủy trong cơ quan tư pháp và Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, kiểm sát, thi hành án, xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp tiếp tục được nâng lên; công tác đối nội, đối ngoại và tham mưu phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ tham góp ý kiến

Các đảng ủy trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các viện hàn lâm, báo chí, xuất bản tiếp tục đổi mới công tác; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng tuyên truyền, xuất bản các văn kiện, tài liệu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế được các đại biểu chỉ ra như: việc tham mưu một số đề án còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao; các đảng ủy cơ sở còn thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đồng đều; công tác thông tin, báo cáo có lúc còn chậm; việc triển khai chuyển đổi số ở một số đơn vị còn gặp khó khăn…

Kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư - đây là nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan Đảng Trung ương.

“Mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; nâng cao năng lực dự báo chiến lược phát hiện sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước. Tham mưu những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển và từ xử lý công việc thường xuyên sang nghiên cứu chiến lược và từ phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu.

Thường trực Ban Bí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo

Nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, toàn Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có tham mưu chuẩn bị chu đáo các đề án, nhiệm vụ, nội dung trình Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 và các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương; Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của cấp ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện hiệu quả mô hình "phòng họp không giấy", các phần mềm điều hành tác nghiệp và phong trào "Bình dân học vụ số", góp phần xây dựng cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp.