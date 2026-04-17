Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba được tiếp lửa từ chiến thắng Girón lịch sử

Phát biểu tại buổi lễ ngày 17/4, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM nhấn mạnh: sự kiện lịch sử cách đây 65 năm, ngày 19/4/1961, đã trở thành dấu mốc trọng đại đối với nhân dân Cuba. Chiến thắng Girón góp phần quan trọng đưa cách mạng Cuba đến thắng lợi cuối cùng, mở ra con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo bà Hiền, những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Cuba tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại khu vực châu Á, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, than đá, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng, dệt may, giày dép. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu dược phẩm và nguyên liệu phục vụ ngành dược từ Cuba.

Các cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên dự buổi họp mặt sáng 17/4

Không chỉ dừng ở thương mại, Việt Nam còn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Cuba, với nhiều dự án tiêu biểu như liên doanh của Tổng Công ty Viglacera, Nhà máy bột giặt Suchel - TBV, Nhà máy điện năng lượng mặt trời của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình… Những dự án này góp phần bảo đảm an ninh lương thực, cung ứng hàng hóa thiết yếu và tạo việc làm cho người dân Cuba.

Trong vai trò cầu nối hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM những năm qua đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức triển lãm, tọa đàm, thi vẽ tranh thiếu nhi, hoạt động nhân đạo, từ thiện… Qua đó, hình ảnh đất nước Cuba kiên cường, giàu lòng nhân ái ngày càng gần gũi hơn với người dân Thành phố.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức giới thiệu một số hoạt động nổi bật của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM

Thời gian tới, Hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cường thu hút thế hệ trẻ tham gia, góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Cuba bằng những hình thức sinh động, bền vững.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cho biết: Với tinh thần chiến thắng Girón, nhân dân Cuba luôn kiên cường, giữ vững đoàn kết dân tộc, đồng thời triển khai các giải pháp kinh tế - xã hội nhằm vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển đất nước.

Trong quá trình đó, Cuba luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thông qua nhiều hoạt động đoàn kết mang ý nghĩa to lớn cả về chính trị, vật chất và tinh thần.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP, Mặt trận Tổ quốc cùng các cơ quan, tổ chức và bạn bè đã triển khai chiến dịch đầy xúc động “Mặt trời không biên giới”, góp phần lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các trường học tại Cuba. Sáng kiến thiết thực này không chỉ cung cấp nguồn điện phục vụ giáo dục mà còn tiếp thêm động lực tinh thần to lớn cho người dân Cuba.

Buổi họp mặt lan tỏa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba

Bày tỏ vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Việt Nam, Đại sứ Cuba khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng rằng, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đầy thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhân kỷ niệm 51 năm chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975, xin gửi tới những người anh em Việt Nam lời chào đoàn kết và niềm tin vững chắc rằng tình hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết anh em giữa Cuba và Việt Nam sẽ mãi trường tồn".