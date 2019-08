Tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Sáng 9/8, tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị, tổ chức cầu truyền hình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn” vào ngày 1/9/2019 tại 4 điểm cầu là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thừa Thiên Huế, nhằm ngợi ca tinh thần đoàn kết - một trong những nguồn lực tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cùng với đó, Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật sẽ đưa đến cho người xem nhiều cung bậc, cảm xúc khác nhau, để thấm nhuần những lời dặn dò của Bác Hồ trước khi đi xa; cùng nhìn lại những chặng đường gian truân và rất đỗi tự hào 50 năm qua để tiếp tục thực hiện thành công di nguyện lớn của Người, đó là xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh; bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng và củng cố khối đại đoàn kết quốc tế.

Kết luận cuộc họp, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung kịch bản cũng như công tác phối hợp giữa Đài Truyền hình Việt Nam với các tỉnh có điểm cầu trực tiếp.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết, đây là chương trình nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng đúng dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Vì vậy, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng các tỉnh tiếp tục đẩy nhanh các nhiệm vụ, công việc được phân công để đảm bảo cho hoạt động diễn ra thành công tốt đẹp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý một số nội dung trọng tâm trong thực hiện chương trình như lựa chọn thành phần tham gia chương trình phải đa dạng về đối tượng.

Nội dung chương trình phải hài hòa, nêu bật được ý nghĩa to lớn trong 50 năm thực hiện di chúc của Bác, đó là tư tưởng đoàn kết, qua đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Hình thức giao lưu thể hiện nhiều góc độ, nhiều đối tượng... cùng với đó công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm cầu phải được thực hiện đồng bộ để sự kiện diễn ra an ninh, an toàn.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao nhiệm vụ để kịp thời giải quyết các vướng mắc nếu phát sinh./.