Một bí thư xã miền núi ở Đà Nẵng bị cách chức

Ngày 2/5, Thành ủy Đà Nẵng thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên tại xã Trà Tập. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030 và ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập.

Thông báo nêu rõ: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND xã. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, để cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không đúng chủ trương về công tác cán bộ.

Ông Hà Ra Diêu bị kỷ luật, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập không nắm chắc tình hình cơ sở, không kịp thời nắm diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng uy tín của đảng bộ và chính quyền địa phương.

Ông Hà Ra Diêu với vai trò Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026–2031, chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Hà Ra Diêu suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập bằng hình thức khiển trách. Ông Hà Ra Diêu bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.