Một bí thư xã miền núi ở Đà Nẵng bị cách chức

Thứ Bảy, 21:41, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) và cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đối với ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy xã do nhiều vi phạm trong lãnh đạo, công tác cán bộ.

Ngày 2/5, Thành ủy Đà Nẵng thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên tại xã Trà Tập. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030 và ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập.

Thông báo nêu rõ: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND xã. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, để cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không đúng chủ trương về công tác cán bộ.

Ông Hà Ra Diêu bị kỷ luật, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập không nắm chắc tình hình cơ sở, không kịp thời nắm diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng uy tín của đảng bộ và chính quyền địa phương.

Ông Hà Ra Diêu với vai trò Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026–2031, chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Hà Ra Diêu suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập bằng hình thức khiển trách. Ông Hà Ra Diêu bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.

Hơn 1.700 đảng viên, 35 tổ chức đảng tại Đắk Lắk bị kỷ luật

VOV.VN - Ngày 19/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị ghi nhận công tác này trong nhiệm kỳ được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên vẫn còn hạn chế như phát hiện vi phạm chưa kịp thời.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng xây dựng chỉnh đốn Đảng Quảng Nam cách chức cán bộ
VOV.VN - Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định số 1720, 1721/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 33 và 34, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã thi hành kỷ luật với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới.

