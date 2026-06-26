Toàn ngành thanh tra quốc phòng hoàn thành 20 cuộc thanh tra trong 6 tháng đầu năm

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra quốc phòng đã tiến hành 20 cuộc thanh tra. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; qua đó tham mưu, đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định.

6 tháng đầu năm, toàn quân tiếp hơn 8000 lượt công dân; số lượng đơn khiếu nại, tố cáo tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với những khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Bộ Quốc phòng trực tiếp tiếp nhận, 100% được phân loại, xử lý, tham mưu chỉ đạo và phối hợp giải quyết đúng trình tự quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót, tồn đọng.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt chủ trì Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã chủ trì vận hành phòng xử lý đơn với phần mềm xử lý đơn mới; tổ chức tập huấn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai hơn 4.500 tài khoản sử dụng phần mềm xử lý đơn, đảm bảo khoa học, chặt chẽ.

Tình hình chính trị, tư tưởng của cơ quan Thanh tra Bộ Quốc phòng ổn định; các chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì thường xuyên và nghiêm túc; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Thanh tra Bộ Quốc phòng xác định, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên; lãnh đạo cơ quan khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã được phê duyệt và nhiệm vụ đột xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành kết luận các cuộc thanh tra; thông báo kết quả kiểm tra; theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra chặt chẽ, đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định. Chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Quân đội. Ban hành các kết luận kiểm tra công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với tập thể, cá nhân chặt chẽ, đúng quy định. Triển khai thực hiện dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng về kiểm soát tài sản, thu nhập"; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2026 trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, tham mưu xây dựng Chỉ thị triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.