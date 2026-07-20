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VOV.VN - Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. ĐàiTNVN trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam.m3u8
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Từ khóa
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV
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2026-07/tiktok_toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam.m3u8
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