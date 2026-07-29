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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đặt an toàn và đời sống người lao động ở trung tâm

Thứ Tư, 18:59, 29/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (29/7) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về tái cơ cấu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc. 

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về tái cơ cấu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Tập đoàn đạt được trong thời gian qua, nổi bật là đã giữ vững vai trò là Tập đoàn kinh tế Nhà nước nòng cốt, đóng góp thiết thức vào ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu và tạo việc làm cho người lao động.

Nhấn mạnh, thời gian tới vấn đề cốt lõi phải xác định động lực phát triển của Tập đoàn trong 10- 20 năm tới, không thể tiếp tục chủ yếu dựa vào mở rộng khai thác để tăng sản lượng trong điều kiện mỏ ngày càng khó khăn, chi phí tăng; chính vì vậy sức mạnh của TKV không chỉ đo bằng quy mô tài sản, số lượng đơn vị hay là sản lượng khai thác mà phải nhấn mạnh bằng năng suất, hiệu quả vốn, năng lực công nghệ, sức chống chịu và đóng góp cho nền kinh tế và đời sống của người công nhân, của người lao động. 

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng thực chất, có trọng tâm; Đề án phải bám sát Nghị quyết 19, Nghị quyết 57, các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản và yêu cầu chuyển đổi xanh, xây dựng công nghiệp khai hóa theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, trong đó cần rà soát từng lĩnh vực, đơn vị dự án để xác định rõ phương án nắm giữ vốn, củng cố, hợp nhất hợp tác, thoái vốn hoặc chấm dứt hoạt động; Đề án cũng cần làm rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm, kết quả đo được bằng năng suất, hiệu quả vốn và năng lực công nghệ, bộ máy tinh gọn và sức cạnh tranh cao, tinh thần là cơ cấu lại phải làm rõ hiệu quả của từng lĩnh vực, dự án và các đơn vị thành viên.

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Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Phải tái định vị này TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng vật liệu hiện đại, trước mắt bảo đảm đủ than cho nền kinh tế, chủ động nhập khẩu, pha trộn, dự trữ, khai thác ở trong nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đa dạng hóa các nguồn cung than nhập khẩu. Về lâu dài thì tập đoàn phải mở rộng sang chế biến sâu khoáng sản, luyện kim vật liệu mới và các khoáng sản chiến lược mà nước ta đã xác định có lợi thế”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Tập đoàn phải tạo đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và năng suất lao động; đồng thời cơ cấu lại các lĩnh vực đầu tư và tài chính, đẩy mạnh mở rộng hợp tác phát triển, nâng cao năng lực quản trị, mọi dự án phải được đặt trong tổng thể và được lựa chọn chặt chẽ, không chạy theo quy mô, không đầu tư dàn trải, đánh giá đầy đủ về thị trường công nghệ và hạ tầng môi trường, hiệu quả vốn và các rủi ro liên quan.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về tái cơ cấu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết: "Đặt an toàn và đời sống của người lao động ở vị trí trung tâm gắn với khai thác tài nguyên, phục hồi môi trường, phát triển bền vững của địa phương. Đối với ngành mỏ an toàn là mệnh lệnh cao nhất không thành tích nào có thể bù đắp được tổn thất về con người, lãnh đạo TKV phải trực tiếp chịu trách nhiệm chuyển từ xử lý sự cố sang quản trị rủi ro chủ động, giám sát liên tục bằng công nghệ. Cùng với đó, phải chăm lo về nhà, y tế và phúc lợi về điều kiện làm việc, cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt quan tâm tuyển dụng, đào tạo, giữ chân thợ lò, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa để giản lao động tại các vị trí nặng nhọc, nguy hiểm. TKV cũng phải đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, hoạt động khai thác phải gắn với chuyển đổi sinh kế, phát triển hạ tầng và tạo nền tảng kinh tế lâu dài cho các cái địa phương mà sau khi khai thác.”

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, Tập đoàn tập trung xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch, vững mạnh, năng lực cao, đủ sức lãnh đạo một Tập đoàn kinh tế nhà nước chiến lược, vai trò lãnh đạo của Đảng phải thể hiện ở chỗ lựa chọn đúng chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Văn Hiếu/VOV
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