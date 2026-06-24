Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quân sự

Sáng nay (24/6), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm thông qua Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và thông qua Kết luận của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng qua, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra nổi bật là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới; triển khai hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các nội dung về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Quân uỷ Trung ương đã tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực; công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục có những mô hình sáng tạo, hiệu quả nhân rộng trong toàn quân; phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những hoạt động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tập trung kiện toàn cán bộ đáp ứng tổ chức biên chế, yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp uỷ, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian quan; đồng thời đề nghị, thời gian tới cấp uỷ, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước”. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược; chủ động nhận diện các nguy cơ truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc. Nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ từ sớm, từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Cho rằng, cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức; quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; tiếp tục thực hiện nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”; phương châm “5 vững” và yêu cầu “6 rõ”, coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở.

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì thường xuyên, bảo đảm hiệu quả, thực chất công tác quản lý tư tưởng của bộ đội, trong đó coi trọng biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý với giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng. Đặc biệt, xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực hiện tốt Đề án “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới” và Phong trào “Toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại”. Chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và cấp uỷ, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc. Và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là chủ động ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn về thiên tai, thảm hoạ trong và ngoài nước.