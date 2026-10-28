Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM

Thành lập ngày 27/10/1976 với khóa đào tạo đầu tiên gồm 516 sinh viên, UEH mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Trải qua các giai đoạn phát triển, nhà trường không ngừng đổi mới đào tạo, nghiên cứu và quản trị; tiên phong trong tự chủ đại học, quốc tế hóa giáo dục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 516 sinh viên khóa đầu tiên, UEH đã phát triển thành cộng đồng hơn 280.000 cựu người học, với quy mô đào tạo gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, cùng mạng lưới học giả, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế ngày càng rộng mở.

Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, UEH phát huy vai trò trong nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách, chuyển giao tri thức, bồi dưỡng năng lực khu vực công và đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp.

Nhà trường đã triển khai hơn 160 khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 15.000 lượt học viên khu vực công, đồng thời tham gia nhiều chương trình nghiên cứu, tư vấn chiến lược và phát triển kinh tế - xã hội.

Trên bình diện quốc tế, UEH tiếp tục khẳng định vị thế thông qua chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập học thuật. Năm 2026, Nhà trường xếp thứ 184 châu Á theo THE Asia University Rankings và thuộc nhóm 101–200 đại học thế giới về đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững theo THE Impact Rankings.

Mong nhà trường có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tự hào về truyền thống, thầy và trò Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới.

Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Muốn vậy, nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhà trường tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong đó, nhà trường phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (27/10/1976 – 27/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, người làm kinh tế phải biết quý trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch yêu cầu tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề. Phát triển đào tạo liên ngành, kết hợp kinh tế, quản lý với công nghệ, dữ liệu và pháp luật; đưa kết quả nghiên cứu và những vấn đề thực tiễn vào giảng dạy. Chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời.

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo phải giúp người học hiểu sâu hơn, biết kiểm chứng thông tin và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập. Đổi mới cách dạy phải đi cùng đổi mới cách thi, đánh giá đúng năng lực và giữ vững sự trung thực. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

Chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, chuẩn bị cho những ngành nghề mới; mở rộng cơ hội học tập, cập nhật kiến thức cho người đang làm việc. Có chính sách hỗ trợ để người học có năng lực, có ý chí vươn lên được tiếp tục học tập khi gặp khó khăn về kinh tế. Chất lượng đào tạo phải được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người tốt nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhà trường cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, nhà trường cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ những thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc Đổi mới, làm rõ hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đề xuất cách huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả. Nghiên cứu phải góp phần tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định, tự chủ của nền kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lâu dài về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và già hóa dân số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nhấn mạnh, muốn nghiên cứu có chiều sâu, phải đầu tư bền bỉ cho đội ngũ, dữ liệu và các nhóm nghiên cứu mạnh. Coi trọng nghiên cứu cơ bản, gắn với đào tạo sau đại học; thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và hợp tác với các cơ sở khoa học có năng lực. Khuyến khích tranh luận có căn cứ, tôn trọng sự trung thực và tạo điều kiện để nhà khoa học kiên trì theo đuổi những vấn đề khó.

"Tôi mong nhà trường có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Kết quả dạy và học, kết quả nghiên cứu phải là “phương tiện để đạt mục đích” với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, ra sản phẩm cụ thể cho xã hội”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần cùng các địa phương, doanh nghiệp xác định những vấn đề cần giải quyết, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp. Chú trọng nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất, liên kết thị trường, phát triển dịch vụ và sử dụng bền vững tài nguyên.

Đối với thành phố Hồ Chí Minh, cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị. Từ thực tiễn của thành phố, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các cách làm có hiệu quả để đóng góp cho chính sách chung và các địa phương khác tham khảo. Cùng với đó cần xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững.

Lựa chọn những việc ưu tiên có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau lễ kỷ niệm hôm nay, nhà trường cần rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời kiến nghị, đề xuất phương án tháo gỡ. Sự chuyển biến phải được thể hiện ngay trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản trị hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường phát triển; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Chú trọng đầu tư cho đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học và những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cựu sinh viên tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng Nhà trường; tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Sự gắn bó, sẻ chia và dìu dắt giữa các thế hệ sẽ tiếp tục bồi đắp truyền thống tốt đẹp của mái trường này.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy truyền thống, vươn lên những tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại Lễ kỷ niệm, UEH công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, đánh dấu bước chuyển từ đại học đa ngành, bền vững hướng tới đại học đồng kiến tạo, từng bước hình thành mô hình hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng

Theo định hướng này, UEH phát huy thế mạnh đào tạo, nghiên cứu và năng lực liên ngành để kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực; cùng chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng nhận diện những thách thức, nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các giải pháp phát triển.