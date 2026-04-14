Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Thứ Ba, 19:51, 14/04/2026
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trên địa bàn rộng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, chiều tối nay (14/4 - theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, đến thăm động viên với đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng đang sinh sống học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc lần này

Vui mừng thông báo với bà con những thành tựu nổi bật, cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến thăm lần này, bên cạnh những cuộc Hội đàm, Hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, còn có những cuộc làm việc hết sức quan trọng giữa Bộ, ngành và địa phương của hai nước với yêu cầu làm việc khẩn trương, toàn diện và bao phủ khắp các lĩnh vực hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm tại bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán

“Chúng ta cũng thấy Trung Quốc phát triển mạnh dựa vào khoa học công nghệ. Đất nước ta cũng xác định phát triển trên nền tảng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này Trung Quốc đã rất thành thục, giúp năng suất lao động cao, giải quyết được rất nhiều việc làm. Hay như hợp tác về kinh tế, chúng ta xác định gắn kết hơn về kinh tế, rồi kết nối về hạ tầng giao thông, tiêu biểu như đường sắt Trung Quốc rất tốt, do đó 2 nước cần kết nối hơn nữa, trong đó đường sắt vô cùng quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với các cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trên địa bàn rộng, bám sát chủ trương đường lối của Đảng và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại. Đồng thời, luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp mới thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng về thực tiễn và lý luận mà Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Vương Hộ Ninh đối với thành tựu phát triển của Trung Quốc.

Văn Hiếu-Bích Thuận-Trung Kiên/VOV
Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đầu tư cho nhà khoa học trẻ là chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đầu tư cho nhà khoa học trẻ là chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng, đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đầu tư cho nhà khoa học trẻ là chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đầu tư cho nhà khoa học trẻ là chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng, đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng gửi đến quý độc giả Toàn văn Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng gửi đến quý độc giả Toàn văn Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại Hà Bắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại Hà Bắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

